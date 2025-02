Zuschlag

Der Urlaub ist gebucht, das Budget eingeplant und plötzlich kommt der Schreck: Die Kosten wurden nachträglich durch den Reiseveranstalter oder die Fluggesellschaft erhöht. Muss man nun doch mehr zahlen?

Nur mit Formblatt gültig

Immer das Kleingedruckte lesen, galt bei Pauschalreiseverträgen vor dem 30.06.2018: Veranstalter und Airlines durften den Preis erhöhen, wenn sie eine Preisänderungsklausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vermerkt hatten. Seither sind sie jedoch verpflichtet, "ein zutreffend ausgefülltes Formblatt vor Abschluss des Pauschalreisevertrages aus[zu]händigen", wie die Verbraucherzentrale erklärt. Auf dem Formblatt müssen die wesentlichen Rechte des Reisenden, wie die Bedingungen einer Preiserhöhung, angegeben werden. Ist vor Vertragsschluss kein solches Formular ausgehändigt worden, "kann eine Preiserhöhung nicht geltend gemacht werden", betont die Verbraucherzentrale. Auch vage formulierte Klauseln oder allgemeine Floskeln können die Anforderungen der Reiseveranstalter beziehungsweise Airlines unwirksam machen.



Preiserhöhung unter Umständen legitim

Dennoch können die Preise auch nach der Buchung unter bestimmten Voraussetzungen angehoben werden. Neben dem Formblatt existieren bestimmte Leistungen, die einen Zuschlag rechtfertigen. Dazu gehören gestiegene Beförderungskosten für Kerosin und Sprit sowie höhere Abgaben aufgrund von (Flug-)Hafengebühren oder geänderten Wechselkursen. Andere Gründe sind dagegen ungültig.

"Für Flugreisende ist es wichtig zu wissen, dass Preiserhöhungen von bis zu acht Prozent innerhalb von 20 Tagen vor dem Abreisedatum erfolgen können. Beträgt die Preiserhöhung mehr als acht Prozent, können die Reisegesellschaften den Reisenden eine Frist setzen, in der sie entweder den neuen erhöhten Preis akzeptieren oder vom Vertrag zurücktreten können", berichtet Claudia Brosche, Fluggastrechtsexpertin, auf der Website des Rechtsservices Flightright. "Ab dem 20. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin" ist sie jedoch unwirksam, erklärt die Verbraucherzentrale.



Rechtzeitig reagieren, um Kosten zu vermeiden

Existieren also ein Formblatt sowie rechtfertigende Gründe und findet eine Preiserhöhung von bis zu acht Prozent 20 Tage vor dem Abreisedatum statt, so ist diese legitim und muss hingenommen werden. Sind jedoch nicht alle Voraussetzungen gegeben, so kann die Preiserhöhung angefochten werden. Hierbei gilt es jedoch, rechtzeitig zu reagieren. Insbesondere bei Preiserhöhungen über acht Prozent muss innerhalb der Frist entschieden werden, ob man die Reise kostenfrei storniert oder eine andere, angebotene Reise annimmt. Lässt man diese Frist verstreichen, "gilt das Angebot als angenommen", so die Verbraucherzentrale.

