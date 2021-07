Greenpeace Energy: Verbesserter Letzter

€uro am Sonntag

Darin heißt es zu Greenpeace Energy unter anderem, der Versorger biete kein Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhungen an und als Zahlungsmöglichkeit nur das Lastschriftverfahren. Der Anbieter hatte das unserem Testinstitut genauso mitgeteilt, erklärt jetzt aber, das stimme so gar nicht.

Daher: Auch Greenpeace Energy bietet ein Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhungen an und an Zahlungsvarianten mehr als nur das Lastschriftverfahren. In der Kategorie "Angebot" verbessert sich der Versorger somit von "ausreichend" auf "befriedigend", ist aber dennoch Letzter. In der Gesamtwertung bleibt es bei der Note "befriedigend" und ebenfalls beim letzten Tabellenplatz.







Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com, Robert Neumann/123RF