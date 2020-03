Corona-Krise: Angestellte und Selbstständige - Was ist wichtig?

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag:

Im ersten Schritt gilt bei einer Corona- Erkrankung dasselbe wie bei anderen Krankheitsfällen. Man meldet sich beim Arbeitgeber und lässt sich vom Arzt krankschreiben (was inzwischen auch per Telefon möglich ist). Dann zahlt der Arbeitgeber für maximal sechs Wochen das Gehalt in voller Höhe weiter. Innerhalb dieses Zeitraums wird man in der Regel wieder gesund. Sollte das nicht der Fall sein, zahlt die Krankenkasse im Anschluss das sogenannte Krankengeld. Dieses entspricht in der Regel 70 Prozent des Bruttoeinkommens.

Auch wenn Sie nicht krank werden, aber unter Quarantäne stehen, gibt es keinen finanziellen Schaden: Ihre Firma zahlt das Gehalt weiter. Ihr Vorgesetzter kann aber verlangen, dass Sie - trotz Quarantäne - von zu Hause aus arbeiten. Klappt das etwa aus technischen Gründen nicht, werden Sie als Mitarbeiter rechtlich so behandelt, als wären Sie krank.

Falls wegen Corona-Verdachts eine Schule oder eine Kindertagesstätte geschlossen wird, dürfen die Eltern für einige Tage zu Hause bleiben, bis sie eine Ersatzbetreuung gefunden haben, erklärt der Deutsche Anwaltverein. Auch für diese Zeit muss der Arbeitgeber das Gehalt weiterzahlen. Häufig haben Angestellte auch eine festgelegte Anzahl von Tagen, die sie pro Jahr zu Hause bleiben können, wenn ihr Kind krank wird. Wenn dieses Kontingent verbraucht oder im Arbeitsvertrag nicht ­vorgesehen ist, bleibt Angestellten die Möglichkeit, auf Kulanz des Arbeitgebers zu hoffen.

Anspruch auf Ausgleichszahlungen

Wenn das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnet, haben Selbstständige laut Infektionsschutzgesetz einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Für vier Wochen Quarantäne steht Betroffenen ein Zwölftel ihres Vorjahresverdienstes zu. Der Deutsche Anwaltverein rät, sich dafür direkt an das Gesundheitsamt zu wenden, das die Quarantäne verordnet hat. Für einen formlosen Antrag auf Entschädigung brauchen Betroffene - zumindest in der Theorie - nur eine Kopie der Quarantäne-­Anordnung und eine Bescheinigung des Finanzamts über ihren Jahresverdienst.

Das Amt weist ihre Forderung dann an die zuständigen Behörden weiter. Je nach Bundesland gibt es hierfür unterschiedliche Anlaufstellen. Die Frist für einen solchen Antrag beträgt drei Monate. Sammellisten oder vorgefertigte Anträge gibt es aber bis jetzt nicht. Wie schnell Betroffene dann eine Entschädigung erhalten, ist ebenfalls offen. Grund: Es gibt für solche Abläufe schlicht noch keine Präzedenzfälle.















