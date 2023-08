Platz 11: Das Ranking

Der Traum vom Auswandern beschäftigt viele Menschen. Doch in vielen beliebten Metropolen sollten man besonders hohe Rücklagen mitbringen. Jährlich nimmt die "Intelligence Unit" des renommierten internationalen Nachrichtenmagazins "The Economist" eine Erhebung vor, die das Ziel hat, die Lebenshaltungskosten in Metropolen rund um den Globus zu quantifizieren. In dieser umfangreichen Untersuchung wurden die Preise von über 200 Waren und Dienstleistungen aus 172 Ländern sorgfältig einbezogen und in einem "World Cost of Living"-Index (kurz: WCOL) bewertet. Das Fazit der Analyse: Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten die bedeutendsten Metropolen weltweit einen durchschnittlichen Preisanstieg von 8,1 Prozent. Doch wo lebt es sich nun am teuersten? Stand ist der 30.11.2022.

Quelle: The Economist Intelligence Unit, Bild: Brian Jackson / istock