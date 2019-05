So viel müssten Vollzeit-Eltern eigentlich verdienen

Das Portal "Warenvergleich.de" hat eine Berechnung aufgestellt, um zu ermitteln wie viel Gehalt einer Vollzeit-Mutter oder einem Vollzeit-Vater eigentlich zustünden. In die Kalkulation flossen verschiedene Faktoren ein: So wurden der Mutter, bzw. dem Vater, unterschiedliche Berufe in Ausübung der elterlichen Pflichten zugedacht, ihre jeweilige Dauer eingeschätzt und mittels des Durchschnittsgehalts dieser Berufe ein Bruttogehalt berechnet.

Acht Berufe in einem

Warenvergleich.de kalkulierte für eine Vollzeit-Mutter bzw. einen Vollzeit-Vater mit einem 14-Stunden-Tag, sieben Tage die Woche. In einer Woche seien die Eltern so rund 28 Stunden als Erzieher/in beschäftigt, was sich mit rund 1.845 Euro im Monat niederschlägt. Als Lehrer/in betätigen Eltern sich laut dem Portal rund 14 Stunden in der Woche (1.467 Euro). Genau so lange bräuchten Eltern zum kochen, was zusätzlich mit einem Bruttomonatsgehalt von 710 Euro zu Buche schlägt. Mit ebenfalls 14 Stunden pro Woche ist der Beruf der Raumpfleger/in zeitlich aufwendig. Trotzdem summieren sich dank dieser Tätigkeit noch einmal 646 Euro auf das Bruttomonatsgehalt. 10,5 Stunden in der Woche wenden Vollzeit-Mütter oder Väter angeblich als Chauffeur auf (790 Euro monatlich). Jeweils sieben Stunden in der Woche sind Eltern der Schätzung zufolge als Psychologe tätig, dafür werden noch einmal 624 Euro monatlich fällig. Um Organisatorisches abzudecken werden Mütter oder Väter auch im weitesten Sinne als Geschäftsführer/in tätig, für sieben Stunden in der Woche steht ein monatliches Bruttogehalt von 1.292 Euro. Die wenigste Zeit verbringen Eltern Warenvergleich.de zufolge als Krankenschwester/-pfleger. Für durchschnittlich 3,5 Stunden in der Woche macht dies auch im Bruttomonatsgehalt den kleinsten Posten aus: 231 Euro.

Unter dem Strich sollten Vollzeit-Mütter oder -Väter also ein Monatsgehalt von 7.605 Euro erhalten.

Einfach gedacht

Dass es harte Arbeit ist, als Vollzeit-Mutter oder -Vater durch den Tag zu gehen, steht außer Frage. Bei der obenstehenden Berechnung ist jedoch eines zu beachten: Zur Kalkulation wurden die jeweiligen Durchschnittsstundenlöhne der Tätigkeiten als Grundlage genommen. In diesen Durchschnittsgehältern sind also Ausbildung und Studium der jeweiligen Berufe beinhaltet. Zwar nehmen Eltern all diese Tätigkeiten wahr, dürften in den meisten Fällen jedoch als "ungelernte Arbeiter" gelten.

