Nur noch für kurze Zeit: 10 % Cashback beim Einkaufen für alle Mastercard Kreditkarten

Kreditkarten-Tipp!

Beim Einkaufen Geld zurück bekommen war noch nie so einfach! Nehmen Sie jetzt an der 10 % Cashback-Aktion teil, indem Sie eine Mastercard Kreditkarte beantragen. Aktion läuft nur noch bis zum 30. Juni 2024.

Kreditkarten sind heute unverzichtbare Begleiter im digitalen Zahlungsverkehr. Mit ihnen kann man mittlerweile nicht nur schnell und einfach zahlen oder finanzielle Flexibilität genießen. Mit dem richtigen Angebot in der Tasche können Karteninhaber zusätzliche Vorteile und Belohnungen nutzen, um aus den Shopping-Erlebnissen noch mehr herauszuholen. Eine solche Gelegenheit bietet sich derzeit im Rahmen einer Cashback-Aktion für alle Mastercard Kreditkarten.

Das Mastercard-Angebot im Detail

Aktionszeitraum: 15. April bis 30. Juni 2024

Cashback-Rate: 10 % des Online-Einkaufs, maximal 5,00 € pro Zahlung

Maximales Cashback pro Karte: 25,00 €

Automatische Gutschrift auf das Kartenkonto

Empfehlung: Mastercard als bevorzugtes Zahlungsmittel bei den Lieblingsshops hinterlegen

Diese Mastercard-Anbieter sind empfehlenswert

Die Gebührenfrei Mastercard Gold* der Advanzia Bank:

0,00 € Jahresgebühr

0,00 € sonstige Gebühren

Reiserabatte und Reiserücktrittsversicherung

Auslands-Krankenversicherung

Bis zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel

Die Mastercard Gold der TF Bank*:

0,00 € Jahresgebühr

0,00 € sonstige Gebühren

Reiserabatte und Reiserücktrittsversicherung

Auslands-Krankenversicherung

Bis zu 51 Tage zinsfreies Zahlungsziel

Extra Karte Mastercard*

0,00 € Jahresgebühr

Persönliches Kreditlimit

5 % Cashback auf Extra Reisen

Exklusive Angebote im Extra Club

Bis zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel



Das Cashback Angebot im Detail

Die Aktion bietet Inhabern von Mastercard Kreditkarten die Möglichkeit, bei Online-Zahlungen zwischen dem 15. April und 30. Juni 2024. Das Cashback entspricht 10 % des getätigten Online-Einkaufs, begrenzt auf maximal 5,00 € pro Zahlung. Bedeutet, um die maximale Rückzahlung von 25,00 € zu erhalten, sind 5 Einkäufe mit einem Mindestwert von 50,00 € erforderlich. Während des Aktionszeitraums können pro Karte insgesamt bis zu 25,00 € Cashback gesammelt werden. Die Gutschrift erfolgt automatisch auf das Kartenkonto und die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. Um von dieser Aktion zu profitieren wird empfohlen, Mastercard als bevorzugtes Zahlungsmittel bei häufig genutzten Online-Shops zu hinterlegen, um den Check-out-Prozess zu beschleunigen und die Bequemlichkeit zu steigern. Zudem ist die Registrierung bei Mastercard zu dieser Aktion erforderlich. Ein kleiner Tipp zusätzlich: Die Anzahl der registrierten Mastercards pro Person ist nicht beschränkt. Besitzen Sie mehrere Mastercard-Kreditkarten, können Sie jede Karte einzeln registrieren und an der Aktion teilnehmen.

Fazit

Die Mastercard Cashback-Aktion bietet eine attraktive Gelegenheit für Karteninhaber, zusätzliche Vorteile bei Online-Einkäufen zu erzielen. Mit einer Cashback-Rate von 10 % kann man so noch ganz bequem ein paar zusätzliche Rabatte aus dem Einkauf mitnehmen. Es wird empfohlen, die Teilnahmebedingungen auf der Webseite zu überprüfen und die Aktion zu nutzen, solange sie verfügbar ist.