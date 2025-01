Premium Reisekreditkarte mit Startbonus: Barclays Platinum verschenkt 50 Euro an Neukunden

Kreditkarten-Tipp!

Reisen, shoppen, sparen: Das Barclays Platinum Double macht es möglich. Mit zwei Karten in einem Produkt und einem attraktiven Startbonus winken Neukunden jetzt 50 Euro extra - perfekt für alle, die Komfort und Flexibilität suchen.

Warum ist das Barclays Platinum Double* die ideale Kreditkarte für Reisefans?

Auf Reisen spielt die Wahl der richtigen Kreditkarte eine wesentliche Rolle. Das Barclays Platinum Double* bietet nicht nur beeindruckende Reisestandardfunktionen, sondern aktuell für kurze Zeit auch ein attraktives Startguthaben von 50 Euro. Doch was macht diese Kreditkarte besonders, und worauf sollten Reisende achten?

Was bietet das Barclays Platinum Double* seinen Nutzern?

Das Barclays Platinum Double* ist eine Kombination aus zwei Kreditkarten - einer Visa- und einer Mastercard. Diese Dualität ermöglicht es Nutzern, weltweit bei Millionen von Händlern und Dienstleistern flexibel zu zahlen. Hinzu kommen verschiedene Versicherungsleistungen und Vorteile für Vielflieger.

Weltweite Akzeptanz: Mit sowohl einer Visa als auch einer Mastercard sind Sie in der Lage, nahezu überall auf der Welt zu bezahlen. Das ist besonders nützlich, wenn ein Anbieter nur eine bestimmte Kartenmarke akzeptiert.

Reiseversicherungen: Ein wesentlicher Vorteil der Barclays Platinum Double* ist der umfassende Versicherungsschutz, der bei der Buchung eines Fluges oder einer Reiseaktivität mit der Karte greift. Dazu gehören unter anderem Auslandsreisekrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Gepäckversicherung.

Kein Auslandseinsatzentgelt: Kreditkartenbesitzer können im Ausland zahlen, ohne zusätzliche Gebühren für den Auslandseinsatz ihrer Kreditkarte zahlen zu müssen, was besonders auf Reisen von großen Vorteil ist.

Attraktives Startguthaben: Neukunden erhalten ein Startguthaben von 50 Euro, was den Einstieg versüßt und die Erkundung der Kartenfunktionen fördert.

Praktische Tipps zur Nutzung der Barclays Platinum Double*

Um das volle Potenzial der Barclays Platinum Double* auszuschöpfen, sollten einige Tipps beachtet werden, die Ihre Reisekreditkartenerfahrung verbessern können:

Behalten Sie den Überblick über Ihre Ausgaben: Nutzen Sie die Online-Banking-Optionen oder die App von Barclays, um Ihre Ausgaben im Blick zu behalten. So vermeiden Sie unerwartete Überraschungen bei der Abrechnung. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsdienste: Einrichten von Benachrichtigungen für Transaktionen kann helfen, unautorisierte Aktivitäten sofort zu erkennen und zu melden. Nutzen Sie die Versicherungsleistungen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Bestimmungen und Bedingungen der angebotenen Versicherungen kennen, um im Bedarfsfall optimal abgesichert zu sein. Vergleichen Sie Wechselkurse: Beim Einsatz im Ausland ist es oft sinnvoll, die Transaktion in Landeswährung vorzunehmen, um von günstigeren Wechselkursen zu profitieren. Profitieren Sie von Bonusprogrammen: Informieren Sie sich über mögliche Bonusprogramme oder Treueprämien, die mit den Karten verbunden sind, um das Meiste aus Ihren Ausgaben herauszuholen.

Häufig gestellte Fragen zur Kreditkarte

Einige der häufigsten Fragen von Neukunden und Interessenten betreffen die genaue Nutzung und die Anforderungen der Barclays Platinum Double*:

Gibt es eine Monats-/Jahresgebühr für die Barclays Platinum Double*?

Ja, die Kreditkarte erhebt eine jährliche Gebühr von 99 Euro.

Werden Gebühren für Bargeldabhebungen erhoben?

Nein, mit dem Barclays Platinum Double können Sie weltweit kostenlos Bargeld abheben.

Wie gelange ich an das Startguthaben?

Der Neukunde muss im Antrag oder in der App seine Einwilligung für die Zusendung von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen per E-Mail und/oder Push-Nachricht zu erteilen. Die weitere Voraussetzung für den Erhalt des Startguthabens ist ein Kartenumsatz von insgesamt 100 Euro innerhalb von vier Wochen nach Kartenerhalt.

Wie kann ich meine Kreditkarte aktivieren?

Nach Erhalt der Kreditkarte muss diese entweder telefonisch oder mithilfe der Barclays Bank App aktiviert werden.

Checkliste für die Barclays Platinum Double*:

Weltweite Bezahlmöglichkeiten mit Visa- und Mastercard.

Umfassendes Paket an Reiseversicherungen.

50 Euro Startguthaben für Neukunden.

Keine Auslandseinsatzgebühren bei Zahlungen im Ausland.

Attraktive Bonusangebote und Treueprämienprogramme im Blick behalten.

Fazit - Lohnt sich die Barclays Platinum Double* für Ihre Reisen?

Das Barclays Platinum Double* ist eine ausgezeichnete Wahl für jene, die häufig reisen und eine zuverlässige sowie vielseitig einsetzbare Kreditkarte wünschen. Neben der attraktiven Kombination von Visa- und Mastercard besticht sie durch umfassenden Versicherungsschutz und finanzielle Vorteile. Insbesondere das 50 Euro Startguthaben spricht für einen Einstieg. Dennoch sollten potenzielle Käufer die Gebührenstruktur und ihre individuellen Reisegewohnheiten sorgfältig abwägen, um den größtmöglichen Nutzen aus dieser Kreditkarte zu ziehen.

