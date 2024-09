Visa revolutioniert das Online-Shopping mit Click to Pay!

Kreditkarten-Tipp!

Revolutionäre Neuheit von Visa: Online-Zahlungen werden mit Click to Pay schneller und sicherer. Entdecken Sie alle Details zu diesem neuen Zahlungssystem in unserem Artikel.

Was ist Visa Click to Pay?

Visa Click to Pay ist ein Online-Zahlungssystem, das entwickelt wurde, um das Einkaufen im Internet schneller und sicherer zu machen. Anstatt bei jedem Kauf Ihre Kreditkarteninformationen erneut eingeben zu müssen, können Sie mit Visa Click to Pay Ihre Karteninformationen einmalig registrieren und dann bequem und sicher online einkaufen. Diese Funktion ist bis Ende des Jahres besonders im Fokus, da viele Händler und Kunden auf der Suche nach einfacheren und sichereren Zahlungsmethoden sind.

Noch auf der Suche nach der passenden Visa Kreditkarte?

Wer gerne das neue Bezahlsystem in Zukunft nutzen möchte, aber noch nicht im Besitz einer Visa Kreditkarte ist, für den haben wir hier eine Übersicht über die Top Visa Kreditkarten:

Anbieter Jahresgebühr Leistungen Barclays Platinum Double* 99 € Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit, Umfangreiches Reiseversicherungspaket, Doppelkarte (Visa und Mastercard) für weltweit mehr Akzeptanz Eurowings Premium* 99 € Sammeln von Miles & More Punkten inkl. 3.000 Willkommensmeilen, Umfangreiches Reiseversicherungspaket, Priority Boarding und kostenlose Sitzplatzreservierung bei Eurowings Santander BestCard Basic* 0 € Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit, Keine Auslandseinsatzgebühren, Bis zu 5 % Cashback bei Partnern Amazon Visa* 0 € Bis zu 2 % Cashback auf Amazon-Einkäufe (für Prime-Mitglieder), Keine Auslandseinsatzgebühren, Bis zu 25 € Amazon.de Gutschein als Willkommensbonus

Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Nutzung von Visa Click to Pay ist kinderleicht. Man registriert sich einmalig mit einer Visa Debit- oder Kreditkarte. Dies geschieht entweder direkt über die Website von Visa oder über das Online-Banking der kartenausgebenden Bank. Bei der Registrierung wird die E-Mail-Adresse erfasst. Diese dient später dazu, dass man beim Online-Einkauf automatisch erkannt wird. Danach erfolgt die Freigabe für einen Kauf ganz einfach nur noch über die Banking-App der kartenausgebenden Bank.

Mehr Käufe und höhere Sicherheit

Die Vorteile von Visa Click to Pay liegen in der Benutzerfreundlichkeit und der Sicherheit. Da Zahlungsinformationen sicher gespeichert werden und man nicht jedes Mal die Kartendaten neu eingeben muss, wird das Risiko von Betrug erheblich vermindert. Zusätzlich bieten viele Banken eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, die noch mehr Sicherheit bietet.

Fazit

Visa Click to Pay bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, online einzukaufen. Mit nur einer einmaligen Registrierung können Verbraucher in vielen Onlineshops bequem und sicher bezahlen. Die zusätzliche Sicherheit durch die kartenausgebende Bank und die Vereinfachung des Bezahlprozesses machen das System besonders attraktiv. Verbraucher, die häufiger online einkaufen, sollten diese Funktion in Erwägung ziehen, um ihre Einkäufe sicherer und komfortabler zu gestalten.

Übrigens: Eine Übersicht der besten Kreditkarten finden Sie in unseren Ratgeber-Vergleich.