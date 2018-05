Niedrigzins gefährdet Betriebsrenten

€uro am Sonntag

"Die Lage ist heute noch ernster als vor zwei Jahren. Und wenn die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben, wird sie sich noch weiter verschärfen", sagt Frank Grund, Leiter der Bafin-Versicherungsaufsicht. Die Arbeitgeber und Versicherer forderte er auf, Pensionskassen nicht in Schieflage geraten zu lassen. "Nur dann bleibt die betriebliche Altersvorsorge ein stabiler Pfeiler der Alterssicherung in Deutschland." Die Bafin spreche derzeit mit einem Drittel der 137 deutschen Pensionskassen.Besonders ernst sehe es bei einer kleinen Gruppe aus, die für zehn Prozent der Pensionszusagen steht. "Da machen wir uns erhebliche Sorgen", sagt Grund. Einige bräuchten dringend zusätzliches Kapital.Viele Unternehmen haben die Betriebsrenten an externe Pensionskassen ausgelagert, die meist von Lebensversicherern betrieben werden. Diese verwalten laut Bafin rund 165 Milliarden Euro für Millionen Arbeitnehmer. Zum Vergleich: Das Volumen der Lebensversicherungen liegt laut Aufsicht bei rund 900 Milliarden Euro._______________________