Ratenkredite steigen: Konsumfreudige Fünfziger

€uro am Sonntag

, um Konsumwünsche zu erfüllen, greifen recht viele zum Ratenkredit. Ob neue Möbel, ein Fernseher oder ein Auto - mithilfe eines solchen Darlehens kann man sich einiges gönnen.Kürzlich legte die Auskunftei Schufa den "Kreditkompass 2019" vor. Der liefert Daten zur Nutzung von Ratenkrediten hierzulande. Dabei fiel auf, dass vergleichsweise viele Verbraucher im Alter von 50 bis 54 Jahren Kredite dieser Art abgeschlossen haben. Ende vergangenen Jahres kam die Altersklasse auf fast 2,6 Millionen Verträge. Die Schufa rechnet auch vor, dass die Kredit­nehmer aus dieser Altersgruppe sich im Schnitt etwa 12 700 Euro geliehen haben - das liegt ebenfalls über den Werten der anderen Altersgruppen.der laufenden Ratenkredite in Deutschland 2018 auf 18,4 Millionen Verträge, 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dass die Deutschen trotz der boomenden Konjunktur und geringer Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren auf Pump konsumierten, dürfte an den niedrigen Zinsen liegen. Immerhin zeigen sich die Verbraucher ­diszipliniert, wenn es um die Rückzahlung geht. 97,9 Prozent aller Ratenkredite seien ordnungsgemäß bedient worden, so die Schufa. Damit hat sich das Rückzahlungsverhalten 2018 im Vergleich zu den Vorjahren leicht verbessert._____________________________