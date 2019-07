Private Finanzen: Mehr Geld ist wichtiger als Glück

€uro am Sonntag

Für die Deutschen scheint es besonders wichtig zu sein, dass ihre Arbeit gut entlohnt wird. Sie sind sogar mehr an einem höheren Gehalt interessiert als Menschen aus anderen Ländern, ergab eine Umfrage des Softwareanbieters Wrike.Das Unternehmen wollte herausfinden, wie glücklich Arbeitnehmer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA sind und welche Rolle dabei die Vergütung ihrer ­Arbeitsleistung spielt. Dazu befragte es über 4000 Arbeitnehmer, etwa 1000 stammen aus Deutschland.: Den Deutschen sind das Gehalt und die damit einhergehende Sicherheit wichtiger als die persönliche Erfüllung im Job. Anders in den Vereinigten Staaten: Von den dort Befragten gab die Mehrheit (58 Prozent) an, schon einmal einen Job angenommen zu haben, bei dem das Gehalt geringer, das erlebte Glück dabei dafür aber größer war. In Großbritannien erklärten immerhin 54 Prozent, dass sie das schon einmal gemacht.Ganz anders fielen die Ergebnisse in Frankreich und Deutschland aus. Für Arbeitnehmer aus diesen Ländern ist solch ein Tausch offenbar wenig attraktiv. Die Befragten verneinten diese Frage jedenfalls größtenteils. Das persönliche Glück im Job spielt dort offenbar eine geringere Rolle. Nicht nur den Deutschen, sondern auch den Franzosen ist wichtiger, dass das monatliche Salär hoch ausfällt._________________________________