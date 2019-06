Immobilien: Mieten rauf, ehe der Deckel kommt?

€uro am Sonntag

"Erhöhen Sie bis zum 17. Juni 2019 die Miete!", lautet der Aufruf. Der Grund für die Eile: "Mieterhöhungen ab dem 18. Juni 2019 sind womöglich unwirksam." Zwar sehen die Pläne des rot-grün-roten Senats vor, dass das Gesetz für einen fünfjährigen Mietendeckel erst Anfang 2020 in Kraft tritt, doch Haus & Grund Berlin warnt: "Es besteht das Risiko, dass die Bestimmung rückwirkend gilt." Und zwar schon ab dem Senatsbeschluss. Der ist für nächsten Dienstag vorgesehen.: Der Bundesverband von Haus & Grund ruft ausdrücklich nicht zu schnellen Mieterhöhungen auf. Die Bundesorganisation sagte gegenüber €uro am Sonntag, es bestehe keine Chance, das Mietendeckelgesetz grundgesetzkonform hinzubekommen. Also wolle man das Thema nicht so hoch hängen. Derweil haben sich die Kurse der Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen von ihrer deckelbedingten Talfahrt etwas erholt.___________________________