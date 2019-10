Geldanlage: Anleger schalten auf nachhaltig

€uro am Sonntag

auf die Finanzbranche auswirken, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Die VÖB-Service GmbH - eine Tochtergesellschaft des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands - und das Beratungsunternehmen Cofinpro befragten über 160 Finanz­experten und 1000 Bundesbürger ab 18 Jahren zum Thema nachhaltige Geldanlage , die ein gesteigertes Interesse an nachhaltigen Investments zeigen, sei mit 45 Prozent erstaunlich hoch, schreibt Cofinpro. Für Banken und Investmentunternehmen öffneten sich damit neue Potenziale auf der Produktseite, heißt es. Nachhaltige Geldanlagen würden künftig an Bedeutung gewinnen, gaben dementsprechend 87 Prozent der befragten Branchenvertreter an.zu den Nischenprodukten. Nach­haltige Fonds und Mandate erreichten 2018 lediglich einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Die Finanzexperten gehen allerdings davon aus, dass in den kommenden Jahren vor allem institutionelle Investoren ihre Portfolios umschichten, und zwar zugunsten nachhaltiger Geldanlagen._____________________________