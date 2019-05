Menschen mit diesen Namen verdienen in Deutschland am meisten Geld

Die Jobsuchmaschine Adzuna hat mehr als 5.500 Lebensläufe unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wie die Top-Verdiener in Deutschland heißen.

Kurze Namen von Vorteil

Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass es unter die Top 10 der Bestverdiener hierzulande vor allem kurze Namen geschafft haben. "Insgesamt punkten einfache und einprägsame Namen, während komplizierte und Doppelnamen eher nachteilig sind", heißt es in der Studie. Tatsächlich gibt es offenbar einen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Silben eines Vornamens und dem Gehalt, das die Person bezieht. Wessen Vorname mehr als eine Silbe hat, verdient den Angaben zufolge rund 8 Prozent weniger, drei Silben im Vornamen bedeuten bereits Gehaltseinbußen von 18 Prozent verglichen mit dem, was Menschen mit einsilbigen Vornamen verdienen. Insgesamt summiere sich dies im schlimmsten Fall auf 13.315,69 Euro weniger im Jahr.

Die These, dass kurze Vornamen höheren beruflichen Erfolg garantieren, wird auch durch diverse andere Studien gestützt. So hat unter anderem das Jobportal LinkedIn untersucht, welche Vornamen unter Firmenchefs am häufigsten sind und kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Die Top 5 der CEO-Namen sind allesamt kurz und prägnant: Peter, Bob, Jack, Bruce und Fred. Bei den Frauen landen Deborah, Sally, Debra, Cynthia und Carolin auf den erste fünf Plätzen.

Die lukrativsten Männer-Vornamen in Deutschland

Doch welche Namen tragen nun die Menschen hierzulande, die das meiste Gehalt nach Hause bringen? Der Bestverdiener unter den Männern ist der Adzuna-Studie zufolge "Dirk", der es auf ein Jahresgehalt von 120.200,31 Euro bringt. Rainer, Jürgen und Harald folgen auf den Plätzen 2-4 und bringen 112.152,64 Euro, 110.087,80 Euro sowie 109.189,55 Euro nach Hause.

Die komplette Top 10 der Männer:

1. Dirk: 120.200.31 Euro

2. Rainer: 112.152.64 Euro

3. Jürgen: 110.087.80 Euro

4. Harald: 109.189.55 Euro

5. Peter: 108.529.59 Euro

6. Klaus: 100.273.52 Euro

7. Hans: 96.338.66 Euro

8. Thomas: 95.854.83 Euro

9. René: 95.566.03 Euro

10. Ralf: 95.500.46 Euro



Einfache Namen auch bei den Frauen Trumpf

Und auch bei den Frauen landen auf den ersten zehn Plätzen Namen, die leicht zu merken und auszusprechen sind. Auch wenn sich zeigt, dass die Top 10 der bestverdienenden Frauen durch die Bank mehr als eine Silbe im Vornamen haben - allerdings gibt es auch deutlich weniger einsilbige Frauenvornamen.

In die Top 10 der Frauen haben es geschafft:

1. Sabine: 83.638,06 Euro

2. Susanne 82.689,65 Euro

3. Claudia 78.934,43 Euro

4. Andrea 78,009.12 Euro

5. Tanja 74.290,90 Euro

6. Sandra 64.989,75 Euro

7. Anna 62.682,49 Euro

8. Martina 59.605,36 Euro

9. Nina 57.789,02 Euro

10. Maria 56.758,88 Euro





