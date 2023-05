Video: Ausblick auf 2023 - Das ändert sich für Ihre Finanzen

Das neue Jahr bringt viele Änderungen für Ihre persönlichen Finanzen mit. Denn die Ampel-Regierung hat viele Steuerentlastungspakete auf den Weg gebracht - gleichzeitig steigen aber auch Sozialabgaben. Was sich in Sachen Kindergeld, Grundfreibetrag, Rentenbeiträge und Co. ändert und was Sie dabei beachten müssen, erklärt Ihnen unser Ratgeber-Video wie immer umfassend, aber leicht verständlich und praxisnah. So sind Sie optimal auf 2023 vorbereitet!

Vom Geringverdiener bis zum Häuslebauer und vom Kind bis zum Rentner bringt das kommende Jahr viel Neues in Sachen Steuern und Geld mit sich. Mit diesem Video wissen Sie, was bei Ihren persönlichen Finanzen 2023 Sache ist! Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und weiterhin viel Erfolg für Ihr Portfolio!

