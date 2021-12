Experten: Hat der Kaffeepreis nach dem Zehnjahreshoch noch Aufwärtspotenzial?

Rohstoffe in diesem Artikel Kaffeepreis 2,47

• Preis für Kaffee-Futures auf 10-Jahreshoch gestiegen• Wetter und Geopolitik im Fokus• Weiter hohes Preisniveau erwartet

Für rund 2,44 US-Dollar wird ein Pfund Kaffee an der Futures-Börse Intercontinental Exchange gehandelt. Zuletzt war der Preis für Kaffee-Futures im Jahr 2011 so hoch gestiegen, damals ging es bis auf drei US-Dollar pro Pfund nach oben.

Lieferengpässe und geopolitische Faktoren

Dabei waren es insbesondere weltweite Lieferengpässe, die den Kaffeepreis auf den höchsten Stand seit zehn Jahren getrieben hatten. Schuld waren daran auch extreme Wetterereignisse, etwa in Brasilien. Der größte Kaffeeproduzent der Welt hatte 2021 erst mit starker Dürre zu kämpfen, die nicht nur Seen und Flüsse teils austrocknen ließ, sondern auch den Transport über den Seeweg erschwerte. Zudem wurde die Ernte im Land auch durch einen ungewöhnlich kalten Juli belastet, als eine Kältewelle für einen überraschenden Wintereinbruch und Schneefall im Land sorgte.

Doch Wetterkapriolen waren nicht der einzige Gegenwind, der dem Kaffeemarkt 2021 entgegenwehte: Auch geopolitische Faktoren trieben im aktuellen Börsenjahr den Preis. CNBC nennt in diesem Zusammenhang insbesondere zwei Kaffee-Exportländer, die zum Anstieg des Kaffeepreises beigetragen haben: Äthiopien und Vietnam. Während das afrikanische Land am Rand eines Bürgerkrieges steht, was die Marktunsicherheit verstärkte, seien es in Vietnam die gestiegenen Zahlen von COVID-Infektionen, die mit dazu beigetragen haben, dass es auf dem Kaffeemarkt zu Lieferengpässen gekommen sei.

"Ich denke, per Saldo haben wir einen Markt, der zum ersten Mal seit Jahren eine gewisse Anspannung zeigt", zitiert CNBC Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei der Saxo Bank. In den letzten zwölf Monaten habe sich ein "perfekter Sturm von Ereignissen zusammengebraut, um unserer geliebten Bohne einen Schub zu verleihen", so der Experte weiter.

Hält der Preistrend an?

Doch wie lange wirken die Ereignissen 2021 auf dem Kaffeemarkt nach und ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen? "Die Frage, die sich im Hinblick auf die Entwicklung des Future-Preises stellt ist, wie viele dieser Entwicklungen sind potenziell von längerer Dauer?", so Hansen in dem Telefoninterview. Seiner Ansicht nach seien es insbesondere die Ereignisse in Brasilien, die den Kaffeepreis auch künftig weiter antreiben könnten. 2011 habe die Angst vor Entwicklungen in dem Land den Futures-Preis bis auf 3 US-Dollar pro Pfund getrieben. Dies rege den Markt zu Spekulationen an, erklärt Hansen. "… ich denke, mit Blick auf Brasilien, und wenn die Prognosen für die kommenden Monate weiterhin eine Verlangsamung oder einen Rückgang der Produktion bestätigen, dann ist das Risiko, dass unser Gebräu teurer wird, sehr real."

Auch Experte Maximillian Copestake, Executive Director of European Coffee Sales bei Marex, sieht eine Tendenz zur Fortsetzung der positive Preisentwicklung bei Kaffee. Es dauere etwa zwei Jahre, bis die Kaffeeproduktion auf Preisänderungen reagierte, so Copestake im CNBC-Telefoninterview. "Ich glaube, wir sind noch lange nicht über den Berg". "Aber wenn die Preise steigen, schleppt man jede Tüte Kaffee, die in jedem Lagerhaus eines Bauern verfügbar ist, auf den Markt, um sie bei ausgezeichneten Preisen zu veräußern". Dies werde dazu führen, dass mehr Kaffee angepflanzt werde und zeitgleich die Lagerbestände verringert würden. Die Preise werden seiner Ansicht nach in Zukunft auf hohem Niveau schwanken.



