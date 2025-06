Ölpreise geben nach - Gegenbewegung nach jüngstem Höhenflug

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag nach einem kräftigen Anstieg in den vergangenen Handelstagen zu einer Gegenbewegung angesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 73,15 US-Dollar und damit 1,08 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli fiel um 1,20 Dollar auf 71,78 Dollar.

Im Tagesverlauf bauten die Ölpreise die Verluste aus dem frühen Handel ein Stück weit aus, gaben sie aber nur einen kleinen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. In der Nacht hatte sich der Brent-Preis zeitweise noch bei gut 78 Dollar dem Hoch vom vergangenen Freitag genähert, als sie infolge des Angriffs Israels auf Atom- und Militäranlagen des Iran deutlich nach oben gesprungen waren.

Nach wie vor bleibt der militärische Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran das beherrschende Thema am Ölmarkt. In den vergangenen Tagen haben sich beide Länder gegenseitig mit schweren Angriffen überzogen. Bisher ist der Konflikt aber nicht auf andere Länder der Region übergriffen. Außerdem wurde die Straße von Hormus als wichtige Schifffahrtsroute nicht unterbrochen.

"Eine mögliche Blockade der Straße von Hormus durch den Iran bleibt das wichtigste marktbewegende Ereignis für die Ölmärkte", sagte Analyst Mukesh Sahdev vom norwegischen Analysehaus Rystad Energy. Seiner Einschätzung nach gebe es bisher "keine Anzeichen dafür, dass ein solches Szenario in Sicht ist".

"Ohne eine solche Eskalation sollte angesichts ausreichend freier Produktionskapazitäten anderer Opec-Staaten der Spielraum für weitere Ölpreisanstiege begrenzt sein, was wiederum das Potenzial für negative Konjunktureffekte auf die Weltwirtschaft einschränkt", schreiben Experten der Dekabank./jkr/jsl/he