Online-Seminar: Mobiles Internet 5G - die wichtigsten Player und die Chancen für Sie als Anleger

Das längst etablierte mobile Internet 4G, auch als LTE bezeichnet, erreicht Datenraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Mit 5G wird das Internet 100 Mal schneller sein, der 5G-Standard ermöglicht Downloads mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Megabit pro Sekunde.

"5G macht nicht nur eine Fülle neuer Anwendungen möglich", so Jürgen Brückner, "die Revolution ergibt sich auch aus den technologischen Herausforderungen an die Entwicklung und Verbesserung neuer Schlüsseltechnologien." Im Online-Seminar am 20. Februar gibt der Anlagestratege der Frankfurter Vermögen einen detaillierten Einblick in die 5G-Schlüsseltechnologien: Welche Herausforderungen müssen beim 5G-Standard gemeistert werden? Wer sind die großen Player? Was macht 5G für Sie als Anleger so chancenreich?

Mit 5G können moderne Technologien wie Virtual oder Augmented Reality ihr Potential voll ausspielen. Die intelligente Vernetzung von Geräten wird erst mit 5G problemlos möglich. Bereits vor drei Jahren hat Jürgen Brückner zusammen mit Uwe Eilers, Geschäftsführer der Frankfurter Vermögen, eine Tradingstrategie entwickelt, mit der Anleger vom großen Potenzial im Bereich 5G profitieren können.

Ihre Strategie haben die beiden Finazprofis im Wikifolio Wertefinder Technologie 5G erfolgreich umgesetzt: Seit 2017 hat ihr Wikifolio im Durchschnitt annähernd 14 Prozent pro Jahr zugelegt. Melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Trading-Webinar an und erfahren Sie, wie Ihr Aktienportfolio vom 5G-Boom profitieren kann.

"Ziel des Online-Seminars am 20. Februar ist es, Teilnehmern einen Einblick in die 5G-Schlüsseltechnologien zu geben", kündigte Jürgen Brückner im Vorgespräch an. "Außerdem sollen einige der wichtigen Player im gesamten Ökosystem des 5G vorgestellt werden."

Beim Webinar dabei sein wird auch wikifolio-Kundenbetreuer Nikolaos Nicoltsios. Er gibt Ihnen als Teilnehmer der Veranstaltung unter anderem Tipps, wie Sie grundsätzlich von erfolgreichen Tradern wie Jürgen Brückner profitieren können. "Webinarteilnehmer können sich gern im Vorfeld der Veranstaltung auf wikifolio registrieren und auch mal einen Blick auf die anderen wikifolios von Frankfurter Vermögen werfen", sagte Nikolaos Nicoltsios mit Blick auf das Live-Event am 20. Februar.

Ihr Experte im Online-Seminar

Jürgen Brückner ist bei der Frankfurter Vermögen als Chief Investment Officer für die Anlagestrategie verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei der Frankfurter Vermögen hat er als Gründungsmitglied der ehemaligen Vermögensverwaltung Wertefinder ebenfalls die Anlagestrategie verantwortet. Zuvor war er für namhafte deutsche Großbanken im In- und Ausland in der Vermögensverwaltung für globale Mandate tätig, wo er ebenfalls erfolgreich innovative Risikomanagement-Systeme einführte. In Moskau war er als Geschäftsführer für das Portfoliomanagement verantwortlich. Davor hatte er in Düsseldorf, Frankfurt und Madrid verschiedene Funktionen im Derivate- und Rentenhandel inne. Jürgen Brückner hat in Deutschland und den USA eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung erworben, er interessiert sich jedoch besonders für die Naturwissenschaften und ihre Anwendung auf neue Technologien.

Nikolaos Nicoltsios ist bei wikifolio.com im Business Development und dort als Ansprechpartner für Vermögensverwalter, Medienunternehmen und Broker zuständig. Der gelernte Wirtschaftsingenieur hat sich bereits seit seiner Studienzeit mit dem Börsenhandel beschäftigt und später auf die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen spezialisiert. Nach der ZZ Vermögensverwaltung und der Privatbank Gutmann hat er bei der Credit Suisse seine Erfahrung weiter ausbauen können. Seit 2012 ist er außerdem Trainer für Technische Analyse an der Wiener Börse Akademie.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

