Jetzt live: Wieso Familienunternehmen höhere Renditen bieten

Studien zufolge bieten börsennotierte Familien­unternehmen wie Sixt, Fuchs Petrolub oder Ashmore Anlegern häufig deutliche Rendite­vorteile. Der Grund: Sie agieren strategisch und mit langfristigem Horizont, sind weniger auf Quartalsergebnisse fokussiert als andere Unternehmen. Darüber hinaus sind sie durch höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung besonders innovations­stark.

Wieso familien­geführte Unternehmen im Schnitt jährlich 4,2 Prozent mehr Rendite abwerfen als andere Gesellschaften, welche Aktien besonders interessant sind und wie Sie als Anleger am besten profitieren, erläutert Andreas Lesniewicz ab 18 Uhr im finanzen.net-Webinar.

Melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an! Sie können bequem über Ihren PC, Mac oder Ihr Smartphone an diesem Live-Event teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

» Hier klicken und kostenlos zu diesem spannenden Webinar anmelden!

Lesniewicz verfügt als Fondsmanager über eine Vielzahl an Kontakten zu Unternehmern sowie umfassende Expertise in der Beratung vermögender Kunden (Family Offices). Börsen­notierte Familien­unternehmen hält er dabei für besonders vielversprechend: "Ein zentraler Vorteil von Familien­unternehmen ist ihre lang­fristige Ausrichtung, sie werden oftmals mit besonderem Weitblick geführt." Einer internen CONREN-Studie zufolge können Anleger ihre Rendite mit solchen Unternehmen deutlich nach vorne bringen: So hat das aus 900 Familienunternehmen bestehende CONREN-Universum "Family Businesses Europe" im Zeitraum Januar 2007 bis Mai 2019 den STOXX Europe 600 kapital­gewichtet im Schnitt um mehr als 4,2 Prozent­punkte pro Jahr übertroffen.

Auch andere Studien bestätigen dieses Ergebnis. So hat das Center for Entrepreneurial and Financial Studies an der TU München festgestellt, dass börsen­notierte Familien­unternehmen von 2009 bis 2018 ihre Erlöse um 122 Prozent steigerten, während andere Firmen lediglich ein Plus von 50 Prozent aufweisen konnten.

Heute Abend wird Andreas Lesniewicz einige chancenreiche Aktien von familien­geführten Unternehmen vorstellen und zudem en détail erläutern, worauf Anleger bei der Auswahl solcher Aktien achten sollten. Interessiert? Dann melden Sie sich über nach­stehenden Link unverbindlich zum Online-Seminar an!

» Jetzt kostenlos zum Experten-Webinar anmelden!

Ihr Experte im Online-Seminar

Andreas Lesniewicz hat als Geschäfts­führer das Family Office der Initiatoren­familie CONREN in 2004 mit aufgesetzt. Er ist Co-Manager des CONREN - Generations Family Business Equity. Andreas Lesniewicz studierte Betriebs­wirtschafs­lehre mit Wirtschafts­recht an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg; kombiniert mit Gast­aufenthalten an der Harvard University, Cambridge, und der Columbia University, New York. Seine Studien­spezialisierungen lagen auf Finanz­wirtschaft und Wirtschafts­prüfung. Nach seinem Studien­abschluss arbeitete er als Unternehmens­berater im Bereich Corporate Finance in Frankfurt am Main.

Disclaimer:

Risiken, wie zum Beispiel die von Kurs- oder Währungs­verlusten, können nie gänzlich aus­geschlossen werden. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Frühere Wert­entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem entsprechenden aktuellen Verkaufs­prospekt. Der Verkaufs­prospekt, das KID, das Verwaltungs­reglement bzw. die Satzung, den jeweiligen Jahres- und Halbjahresbericht können bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (Postanschrift: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder im Internet: www.ipconcept.com) oder unter der E-Mail: info@ipconcept.com kostenlos in deutscher Sprache angefordert werden.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com