Was Sie bei der Erstellung Ihres eigenen Portfolios beachten sollten

FACEBOOK EMAIL

Zitate, Regeln und Tricks für die richtige Geldanlage gibt es wie Sand am Meer. Viele sind rein theoretischer Natur oder so allgemein, dass sie in der Praxis nicht anwendbar sind. Wir haben den umgekehrten Weg eingeschlagen und diejenigen um ein Interview gebeten, die gute Strategien nachvollziehbar erfolgreich umsetzen. Diese Top-Trader verraten ihre Tipps zum erfolgreichen Handeln an der Börse.