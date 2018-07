Wir machen Sie fit für die Börse!

Finanzbildung ist der beste Anleger­schutz und erhöht Ihre Chancen, mit Ihren Börsen­investments langfristig erfolgreich zu sein. Deshalb hat die Börse Stuttgart mit dem Anlegerclub eine Plattform geschaffen, über die wir Sie regelmäßig mit Markt­informationen sowie Aus- und Fortbildungs­angebote in Sachen Börsen­wissen versorgen.

Eine Mitgliedschaft im Anlegerclub der Börse Stuttgart ist grund­sätzlich kosten­frei und völlig unverbindlich. Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Auswahl an Leistungen und Vorteilen, die Sie erwarten:

Informatives Anlegermagazin Das Anlegermagazin ist vollgepackt mit fundierten Artikeln und Hintergrund­berichten zu inter­essanten Unternehmen, Anlagetrends und Trading-Ideen.



Zusätzlich enthält jede Ausgabe so­genannte "Leaderboards", das sind Aktienlisten nach unter­schiedlichen Bewertungs­kriterien, zum Beispiel die besten deutschen Qualitäts­aktien, die besten Dividenden­aktien oder die besten Wachstumswerte.



Lehrreiche Webinare

Mehrmals im Jahr vermitteln wir im Anlegerclub unseren Mitgliedern wertvolles Börsen­wissen im Rahmen von Webinaren - und das zu den unter­schiedlichsten Anlagethemen und Trading-Strategien. Dabei legen wir großen Wert auf anschauliche Erklärungen. Selbst wenn Sie an den Terminen nicht live dabei sein können, profitieren Sie. Denn im Nachgang werden alle Webinare in der Mediathek als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Hier eine kleine Auswahl bisheriger Themen:

"Grundlegende Faktoren für erfolg­reiches Trading", "Die Strategie von Warren Buffett durch­leuchtet" oder "Wie baue ich ein Portfolio mit ETFs?"

Exklusive Club-Specials

Was in einem Club natürlich nicht fehlen darf sind Leistungen, von denen nur unsere Mitglieder profitieren. So erhalten Sie mit der Clubkarte Zugang zu exklusiven Events und Veranstaltungen der Börse Stuttgart oder Preis­nachlässe und Gutscheine für Angebote ausgewählter Partner.

Ein Beispiel ist das EXtra-Magazin, Deutschlands führende Zeitschrift für Exchange Traded Funds. Anlegerclub-Mitglieder lesen es für sechs Monate kostenfrei in der App.

Zu guter Letzt verlosen wir regelmäßig im Rahmen von Gewinn­spielen attraktive Preise: von Überraschungs­paketen über Tablets und Smartphones bis hin zu hochwertigen Notebooks.

