Automobilhersteller sind wieder optimistischer - Aktien bleiben unter Druck

Die deutschen Autobauer blicken deutlich zuversichtlicher in die Zukunft als noch vor wenigen Monaten und lassen sich wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine, Problemen in China und Materialengpässen die Stimmung nicht verderben. In der Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts kletterte das Barometer für ihre Geschäftserwartungen im Mai auf plus 38,0 Punkte nach minus 20,5 im April.

Die Autohersteller können weiterhin hohe Verkaufspreise durchsetzen und rechnen nur mit geringen weiteren Einschränkungen aufgrund der Lage in der Ukraine. Der Indikator für die Preiserwartungen blieb bei hohen 82,6 Punkten, nach 86,1 im April. Auch die aktuelle Geschäftslage bewerten die Hersteller positiv. Hier stieg das Barometer von plus 11,9 auf plus 17,5 Punkte. Ihre Auftragslage beurteilten die Autobauer nach wie vor als sehr gut. Der Bestand an Aufträgen ging jedoch im Vergleich zum Vormonat etwas zurück.

Selbst die Zulieferer der Automobilbranche berichten den Angaben zufolge von einer etwas besseren Geschäftslage im Mai. Die Erwartungen haben sich ebenfalls verbessert, verharren mit minus 17,9 Punkten aber weiterhin im negativen Bereich. Die Zulieferer hoffen gestiegene Einkaufspreise auf ihre Verkaufspreise aufschlagen zu können.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Engpass an Halbleitern macht der Autoindustrie weltweit aufgrund von Nachfrageverschiebungen in der Corona-Krise zu schaffen. Auch Lieferausfälle von Teilen aus der Ukraine und der Corona-Lockdown in chinesischen Wirtschaftszentren wie Peking und Shanghai traf die Branche.

Porsche Holding-Aktie testet Jahrestief

Trotz der besseren Stimmung in der Automobilbranche bleiben die Aktien unter Druck. Das Papier der Porsche Holding verliert in diesem Jahr rund 20 Prozent und testet aktuell das Jahrestief bei knapp 68 Euro. Seit Ende Februar hat sich der Abwärtstrend beschleunigt, auch der MACD (Momentum) dreht wieder abwärts und stützt den Abwärtstrend. Übergeordnet geht es seit einem Jahr seitwärts, charttechnisch bessert sich die Situation erst, wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 75 Euro überschritten wird.

Am Erfolg der Porsche Holding lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.