Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil vz am Mittwochmittag zu

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,31 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 35,31 EUR nach oben. Bei 35,41 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 35,12 EUR. Zuletzt wechselten 77.843 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 51,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,20 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,49 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,86 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche Automobil vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Porsche Automobil vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: Porsche Automobil vz-Dividende niedriger

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren bedeutet