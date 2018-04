+18,2% pro Jahr - Hohe Renditen mit deutschen Nebenwerten

Holger Steffen zählt zu den erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Das von ihm verant­wortete Muster­depot des Anlegerbriefs investiert in chancenreiche deutsche Aktien wie Sixt (+1.046 % seit Depot­aufnahme), Blue Cap (+183 %), M-U-T (+329 %) oder Staramba (+543 %). Seit dem Start im Jahr 1999 konnte Steffen den Depotwert von 50.000 Euro auf knapp 1,2 Mio. Euro steigern. Der ehemalige wissen­schaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz­wirtschaft der RWTH Aachen ist zudem Berater für den Small Cap-Auswahl­index Value-Stars-Deutschland (+113 % seit Auflage 12/2013).

Am Mittwoch (18-19 Uhr) wird Holger Steffen im Online­seminar bei finanzen.net ausgewählte Aktien aus dem Nebenwerte-Segment vorstellen, die Anlegern auch künftig gute Chancen auf steigende Kurse bieten. "Wir schauen uns einige chancenreiche deutsche Aktien an, bei denen strukturelle Faktoren für eine langfristig positive Entwicklung sprechen", so der Nebenwerte-Analyst im Vorgespräch.

Neben ausgewählten Aktien wird Steffen auch die aktuelle Markt­verfassung analysieren. Hier erkennt der Analyst derzeit nicht nur Chancen: "Anleger sollten aktuell zwei wesentliche Marktrisiken kennen, die kurz- bis mittelfristig auf die Kurse drücken könnten. Ich halte derzeit drei Szenarien für die weitere Marktentwicklung für wahrscheinlich. [...]"

Steffen wird auch Einblicke in seine Arbeit und Strategien beim Timing und der Auswahl von Aktien für den Small Cap-Index Value-Stars-Deutschland geben. Hier fungieren Steffen und sein Analysten­team als Index­berater. Der Erfolg spricht auch hier für sich: Seit Ende 2013 verdoppelte sich der Wert des Smallcap-Index von 100 auf aktuell mehr als 210 Indexpunkte; zur Freude der Anleger, die mittels Zertifikat (WKN LS8VSD) in diesen Index investieren.

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz­wirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarkt­analyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt.

Hinweis: Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenzportfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr und der erfolgsabhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).

