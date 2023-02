Online-Seminar: Megatrend Wasserstoff - Wie Sie als Anleger auf das neue Öl setzen können!

Mit Subventionen und Förderpaketen in Milliardenhöhe werden unter anderem die Entwicklung der Wasserstofftechnologie und eine für die Nutzung nötige Infrastruktur staatlich unterstützt. Bei Pkw- und vor allem Nutzfahrzeugherstellern sowie Flugzeug- und Zugbauern sind die Erwartungen an den Wasserstoffantrieb hoch. Vor allem energieintensive Industrien wie die Chemie- und Stahlbranche setzen ebenfalls große Hoffnungen auf grünen Wasserstoff. Darauf können auch Anleger setzen! Wie genau, wird Ihnen im Online-Seminar am 8. Februar von erfahrenen Branchenexperten erklärt!

» Hier kostenfrei anmelden, um an den Chancen dieses Anlagetrends teilzuhaben!

Dieser Sektor bietet mittelfristig großes Wachstumspotenzial. Gleichwohl sind längst nicht so viele Aufträge vergeben und Investitionen initiiert, wie nötig wären, um die Klimaziele zu erreichen. Die Kursentwicklung der Wasserstoffspezialisten zeigten im vergangenen Jahr zudem hohe Schwankungen. Im Online-Seminar am 8. Februar verraten Ihnen die Profis, wie Sie damit umgehen können!

» Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie vom Wissen der Experten

In diesem Online-Seminar beleuchten die onemarkets-Experten zusammen mit Hydrogen-Spezialist Dr. David Wenger am 8. Februar unter anderem folgende Fragen:

Wo fließen die staatlichen Gelder hin?

Wann können die ersten wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeuge problemlos durch Europa rollen?

Ist eine Deckung des Energiebedarfs zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen überhaupt realistisch und erstrebenswert?

Wie können Anleger:innen auf den Wasserstoff-Sektor setzen?

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. David Wenger ist Gründer und Inhaber der Wenger Engineering GmbH. Mit mehr als 18 Jahren Erfahrung und über 750 weltweiten Wasserstoffprojekten ist er einer der führenden Experten, insbesondere für Wasserstoffinfrastruktur.

Nikolaus Barth ist Experte für Anlagelösungen bei der UniCredit Bank AG, in München tätig. Er ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich der Wertpapier-Anlagelösungen beschäftigt. Zunächst war er bei ABN AMRO Bank als Experte für strukturierte Produkte tätig, 2010 wechselte er in den identischen Bereich der UniCredit. Er bringt seine Kompetenz und Leidenschaft für Wertpapiere und Kapitalmärkte ein.

Sebastian Otter ist Experte für Anlagelösungen bei der UniCredit Bank AG, in München tätig. Sebastian Otter hat über 10 Jahre Erfahrung in der Beratung von Privat- und Private-Banking-Kunden. Im Team onemarkets bringt er seine Kompetenz in der Umsetzung von Anlagestrategien in die Produktkonzeption mit ein.

Bildquellen: petrmalinak / Shutterstock.com