JETZT LIVE mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100

Die nächste Runde geht los!

Ein Jahr, ein Ziel: 100 Prozent Rendite! Im Webinar heute Abend präsentiert Ingmar Königshofen sein Projekt Target 100 und zeigt, wie Du mit gezieltem Derivate-Handel Dein Kapital verdoppeln kannst!

Das Projekt Target 100 setzt neue Maßstäbe für ambitionierte Anleger: Innerhalb eines Jahres soll ein Startkapital von 25.000 Euro durch professionelle Derivate-Strategien verdoppelt werden. Dieses Vorhaben teilt der erfahrene Trading-Experte Ingmar Königshofen in einem einzigartigen Webinar heute Abend ab 18 Uhr. Natürlich verrät er Dir auch, wie Du das nachmachen kannst und den einen oder anderen Profi-Trick!

» Hier kostenlos für das Trading-Webinar anmelden und Profitipps erhalten!





Neben der Strategie liegt der Fokus im Webinar für neue und erfahrene Trader auch auf dem Konzept des Projekts Target 100. Du erfährst alles über den Ablauf, die Teilnahmebedingungen und die konkreten Möglichkeiten, wie Du von dieser innovativen Herangehensweise profitieren kannst. Ziel des Projekts ist es, sowohl erfahrenen Tradern als auch Berufstätigen mit wenig Zeit ein effektives Werkzeug zur Kapitalvermehrung an die Hand zu geben. Wenn Du bereits jetzt mehr über das Projekt Target 100 wissen oder sich direkt dafür anmelden möchtest, kommst Du hier direkt zur Website.





» Schnell noch Plätze sichern und mehr über das Projekt Target 100 erfahren!





Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von IK Invest.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.