DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,81 +2,7%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.652 +0,7%Euro1,1670 +0,2%Öl66,80 -0,1%Gold3.552 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Wochenausklang an der Börse: DAX-Anleger dürften weiter zugreifen - 24.000er-Marke im Blick Wochenausklang an der Börse: DAX-Anleger dürften weiter zugreifen - 24.000er-Marke im Blick
Putin äußert sich kritisch zu US-Zöllen Putin äußert sich kritisch zu US-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ETF-Investing jetzt

Webinar: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio

05.09.25 07:37 Uhr
Webinar: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio | finanzen.net

Geopolitische Spannungen und schwankende Märkte machen es schwieriger, langfristig verlässliche Renditen zu erzielen. Im Webinar am 17. September ab 18 Uhr dreht sich alles um die Frage, wie ETFs in der aktuellen Marktlage am sinnvollsten eingesetzt werden können und welche Trends für Anleger gerade wichtig sind.

Besonders spannend als Portfolio-Baustein sind Themen-ETFs, die auf Innovation und Wandel setzen. Die Expertin wird im ETF-Webinar am 17. September ab 18 Uhr Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Big Data oder Infrastruktur vorstellen, die Chancen eröffnen, gezielt an strukturellen Trends zu partizipieren. Gleichzeitig können Anleihen-ETFs in einem Umfeld hoher Unsicherheit Stabilität schaffen und gezielt als Gegengewicht im Portfolio dienen.


» Jetzt anmelden und im Webinar erfahren, wie ETFs gezielt als Bausteine für ein robustes Portfolio eingesetzt werden.

Neben diesen Bausteinen werden im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene auch Einblicke geteilt, wie sich professionelle ETF-Investoren in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten aufstellen und ihre Portfolios steuern, z.B. über gezielte Länder- oder Sektorgewichtungen. Für Privatanleger entsteht damit ein Baukasten, der es erlaubt, Chancen und Sicherheit individuell auszubalancieren und das Portfolio robust für die kommenden Jahre aufzustellen.


» Schnell noch Plätze für Experten-Tipps zur ETF-Auswahl sichern!

Dieses Webinar wird Dir präsentiert von Xtrackers.


Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Deine Expertin im Webinar

Ihre Expertin im Webinar Begüm Sapancilar betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Neobroker. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Begüm hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com