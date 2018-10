Über 10% Zinsen: Wann und wie Sie am besten in Aktienanleihen investieren

Aktienanleihen bescheren Anlegern Zinsen bis in den zweistelligen Bereich und spielen ihre Stärken insbesondere in bestimmten Marktphasen aus. Wann sollten Sie als Anleger eine Aktienanleihe einem Aktienkauf vorziehen? Im Webinar am nächsten Mittwoch beleuchtet die Börsenexpertin Vivien Sparenberg von Vontobel die Funktionsweise von Aktienanleihen genauer und erklärt, wann sich der Kauf für Sie besonders lohnt.

Die Expertin für Anlageprodukte gibt in der Live-Veranstaltung am Mittwoch außerdem Antworten auf die folgenden Fragen:

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kauf von Aktienanleihen?

Worauf sollten Anleger im Hinblick auf den Zinskupon achten?

Aktienkauf oder Aktienanleihen - welches Investment ist derzeit chancenreicher?

Vivien Sparenberg erklärt im Online-Seminar ab 18 Uhr darüber hinaus anhand konkreter Praxisbeispiele, worauf Sie beim Handel mit Aktienanleihen achten sollten und wie Sie diese am besten für Ihren Anlageerfolg nutzen. Melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Online-Seminar an, es lohnt sich!

Ihre Expertin

Vivien Sparenberg ist bei der Bank Vontobel als Produktmanagerin für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Ihre Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie die wöchentlichen Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen. Im Online-Seminar nimmt Sie mit Aktienanleihen einen besonders beliebten Zertifikate-Typ unter die Lupe.

