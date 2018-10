Altersvorsorge neu definiert: So gelingt finanzielle Freiheit mit ETFs

Sicherlich haben Sie sich schon mal folgende Fragen gestellt: Wie sorge ich für meine Zukunft vor? Wie schaffe ich es, im Alter finanziell unabhängig zu sein? Kann ich es mir leisten, früher in Rente zu gehen?

Fakt ist: Das Rentenniveau sinkt kontinuierlich und die private Altersvorsorge wird immer wichtiger. Welche Möglichkeiten es gibt und wie Sie das Ziel finanzielle Freiheit im Alter erreichen können, erfahren Sie im Geldanlage-Webinar am kommenden Donnerstag.

» Hier kostenlos anmelden zum Geldanlage-Webinar: So gelingt finanzielle Freiheit

Finanzprofi Verena Heming von BlackRock stellt die Bedeutung der langfristigen Kapitalanlage sowie die Altersvorsorge mit ETFs in den Mittelpunkt ihres Vortrags. Die ETF-Produktspezialistin beantwortet im Online-Seminar am 25. Oktober unter anderem folgende Fragen: Welche Rolle nehmen ETF-Sparpläne bei der Altersvorsorge ein? Wo liegen Chancen und Risiken von Einzel-ETFs? Welche Sparraten sind für Sie als Anleger sinnvoll?

"Die gesetzliche Rentensicherung reicht oft nicht mehr aus. Auch wer ein Leben lang gearbeitet hat, sollte sich zusätzlich absichern.", sagt Verena Heming. "Wie das gelingt und wie Sie einen langfristigen Vermögensaufbau mit ETFs gestalten können, erläutere ich den Teilnehmern im Webinar."

Ihre Expertin im Webinar

Verena Heming arbeitet im Digital Wealth Sales & Business Development und ist dort im Vertrieb für BlackRocks iShares ETF- & Indexgeschäft in Deutschland tätig. Dort unterstützt sie Kunden mit digitalen Vertriebskanälen, zu denen Direktbanken, Online Broker, Robo Advisor, Plattformen aber auch Angebote von Multi-Kanal-Banken gehören. Zudem ist sie involviert in die Entwicklung digitaler Initiativen, Strategien sowie Vertriebspartnerschaften zwischen unterschiedlichsten Kundensegmenten. Vor ihrem Einstieg bei BlackRock, begann Frau Heming ihre berufliche Laufbahn im Private Banking und Investment Advisory bei der Berenberg Bank. Während ihrer Tätigkeit im CIO-Office für das Investment Advisory war sie verantwortlich für die Fondsauswahl und den Aufbau von unabhängigen Anlagelösungen für das Beratungsgeschäft von Privatkunden. Verena Heming absolvierte einen Master in General Management an der EBS Business School in Wiesbaden.

Bildquellen: kaczor58 / Shutterstock.com