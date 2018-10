Dunkle Wolken am Börsenhimmel: Folgt nun der ultimative Sell-Off?

Die Aktienmärkte rutschen langsam und stetig ab: Der DAX hat bereits charttechnisch wichtige Marken gerissen, an der Wall Street dominiert seit Wochen die Angst vor einem Crash. Wie es nun weitergeht? Darüber sind sich die Experten nicht einig:

"Die Crashgefahr ist eklatant", sagt "Mr. DAX" Dirk Müller.

"Anzeichen für einen Crash wie in 2008/2009 sehe ich derzeit nicht", sagt Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Fondsboutique Solvecon.

Laut Tom Lee, Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors, steht eine "Aufwärtsrally" bevor.

"Der letzte Ausverkauf war erst der Anfang", sagt Mike Wilson, US-Aktienstratege bei Morgan Stanley.

Wie also geht es bei DAX, Dow und Co. wirklich weiter? Wie sollten Anleger sich nun verhalten? Daniel Saurenz und Egmond Haidt von Feingold Research haben sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und die. Zusammen mit Sebastian Bleser von der HVB nehmen die Börsenprofis am 29. Oktober ab 18 Uhr die Aktienmärkte charttechnisch und fundamental unter die Lupe. Sie geben konkrete Tipps, wie Sie Ihr Depot nun aufstellen sollten.

Gibt es noch Aktien mit Luft nach oben? Von welchen Titeln sollten Sie nun besser die Finger lassen? Welche Faktoren beeinflussen die weltweiten Aktienmärkte? Welche Rolle spielen dabei die Banken? Auf diese und weitere spannende Fragen geben Egmond Haidt und Daniel Saurenz von Feingold Research konkrete Antworten.

Unterstützt werden die beiden erfahrenen Marktanalysten von HVB-Produktspezialist Sebastian Bleser. Melden Sie sich jetzt zu dieser kostenlosen Live-Marktanalyse an und nehmen Sie bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil - es lohnt sich!

Ihre Experten

Sebastian Bleser sammelte bereits erste Erfahrungen in der Derivateindustrie im Jahr 2000 bei Praktika in den Handelsräumen der französischen Großbank Société Générale in Paris sowie im Jahr 2002 bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Anschließend startete der Diplom-Betriebswirt aus Münster (Westfalen) als Spezialist für strukturierte Finanzprodukte bei der Société Générale in Frankfurt, bevor er 2011 zur UniCredit nach München wechselte. Heute betreut er in der Position eines Directors im Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit das Zertifikate- und Hebelproduktegeschäft in Deutschland unter der Marke HypoVereinsbank onemarkets.

Egmond Haidt arbeitete nach der Bankausbildung und dem BWL-Studium ab dem Jahr 2000 als Redakteur bei Börse Online. Seit Juli 2013 ist der Finanzjournalist als Freiberufler tätig, unter anderem für Feingold Research und n-tv. Viele Anleger, die Egmond Haidt kennen, schätzen ihn als Querdenker, seine Einschätzungen heben sich oft deutlich vom Mainstream ab.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

