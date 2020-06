Marktanalyse: Bärenmarkt-Rally oder mehr? Gewinner und Verlierer der Corona-Pandemie

Es gibt kaum einen Wirtschaftssektor, der nicht unter der Corona-Krise gelitten hat. Wir befinden uns de facto in der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Auch wenn es langsam wieder an der Börse bergauf geht und die Technologiebörse Nasdaq sogar neue Höchststände erreicht hat, fragen sich viele Anleger, ob nicht dennoch bald der nächste Crash folgt.

Dieser Frage widmen sich gleich zwei Experten im Webinar am 24. Juni um 18 Uhr. Jürgen Schmitt, Trading-Experte und unter anderem Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", und Dennis Austinat, Head of DACH bei eToro, analysieren zusammen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten: Folgt bald die nächste Verkaufswelle oder befinden wir uns schon wieder am Beginn einer neuen Hausse-Phase?

Fakt ist, die Veränderungen der Corona-Krise werden langfristige Auswirkungen haben. Was bzw. wer sind die Gewinner und was bzw. wer die Verlierer? Auch dies sind wichtige Fragen, die im Experten-Webinar am 24. Juni um 18 Uhr geklärt werden. Denn die Börsen-Profis Jürgen Schmitt und Dennis Austinat bringen jahrelange Erfahrung mit und zeigen, wie Sie als Anleger vom ihrem Wissen profitieren können.

Ihre Experten im Online-Seminar

Jürgen Schmitt ist leidenschaftlicher Börsianer und seit vielen Jahren Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", von "Aktien-Monitor" und von "Das Top-10-Depot". Der studierte Diplom-Betriebswirt war von 2006 bis 2013 unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Technologie-Holding MAX21 AG. Seit 2016 ist er Geschäftsführer der JS Media GmbH.

Dennis Austinat kommt aus einer Hanse­atischen Kauf­manns­familie und ist der Head of DACH bei eToro, der größten Social Trading Plattform. Das Angebot reicht von Hebelprodukten (CFD’s) über Krypto-Wäh­rungen bis hin zu echten Ak­tien. Zuvor war er Verkaufs­leiter DACH bei Earnix. Hier hat Dennis Austinat Customer Behavior Prediction-Software für Ver­siche­rungen und Banken integriert. Gleich­zeitig hielt er die Position als Geschäfts­führer Nilosoft Deutsch­land, einer innova­tiven HR Software. Zwischen 2010 und 2012 hat er als Sales Manager DACH bei Superderivatives eine automatisierte Marktgerechtig­keits­prüfung kreiert und in deutschen Banken integriert. Zwischen 1995 und 2010 war er in verschiedenen Vertriebs­positionen in sehr diversi­fizierten Märkten tätig.

