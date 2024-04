Online-Seminar: KI-Investitionen mit dem Momentum-Prinzip - Wie auch Sie ihr Portfolio optimieren

Expertentipps für Ihr Depot

Wie können Sie Ihr Portfolio mit KI-Investitionen auf das nächste Level bringen? Entdecken Sie die bewährten Strategien des Momentum-Prinzips im Online-Seminar am 16. April ab 18 Uhr und maximieren Sie Ihre Erfolgschancen.

Wie können Sie Ihr Investmentportfolio mithilfe eines bahnbrechenden Prinzips optimieren? Geleitet vom Experten Roland Jegen, erfahren Teilnehmer, wie das Momentum-Prinzip von Professor Eugene Fama als robuste Methode zur Auswahl von Aktien angewendet wird. Dieses Prinzip, das auf bahnbrechenden Nobelpreis-ausgezeichneten Forschungen beruht, revolutioniert die Herangehensweise an Aktienanlagen. Selbst Anfänger auf dem Gebiet der Aktienanlage können von diesem Ansatz profitieren, der in vielen wissenschaftlichen Abhandlungen und im Internet zu finden ist. Das Online-Seminar am 16. April ab 18 Uhr bietet einen tiefen Einblick in die methodische Auswahl von Aktien basierend auf dem Momentum-Prinzip, das sich als einzigartiges Phänomen auf dem Aktienmarkt herauskristallisiert hat.

Teilnehmer lernen, wie das KI-Aktien-Universum effektiv durchsucht und die besten Kandidaten für Investitionen herausgefiltert werden können. Das Online-Seminar am 16. April um 18 Uhr bietet einen fundierten Einblick in die praktische Umsetzung dieser Strategie, wobei die Stock-Boxx als ein leistungsstarkes Werkzeug präsentiert wird, um das Potenzial von Aktienmärkten voll auszuschöpfen. Teilnehmer erfahren, wie die kontra-intuitive Natur des Momentum-Prinzips genutzt werden kann, um Anlageentscheidungen zu optimieren und langfristigen Erfolg zu sichern.

Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, Ihr Wissen über KI-Investitionen zu erweitern und von den Erkenntnissen des Experten Roland Jegen zu profitieren. Das Online-Seminar am 16. April um 18 Uhr bietet nicht nur einen umfassenden Einblick in die Theorie hinter dem Momentum-Prinzip, sondern auch praktische Anleitungen zur Umsetzung dieser Strategie in Ihrem eigenen Portfolio.

Ihr Experte im Online-Seminar

Roland Jegen ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv. Seit 2016 arbeitet er als Trading-Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Volume/ Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden. Er veröffnetlicht regelmäßig technische Analysen zu US-Aktien für den Neobroker Freestoxx.