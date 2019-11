Zu hohe Depotkosten: Sparpotenzial bis zu 565 Euro pro Jahr!

Das Verbrauchermagazin Finanztest hat in Ausgabe 11/2019 die Gebühren von Filial­banken und Internet­depots unter die Lupe genommen.1 Die Ergebnisse sind eindeutig: Viele Anleger verschenken beim Börsenhandel Jahr für Jahr mehrere hundert Euro, weil sie zu hohe Gebühren für die Orderausführung oder für die Depot­verwahrung bezahlen. „Die Spanne zwischen den billigsten Online­anbietern und den teuersten Filial­banken ist riesig“, urteilt die Stiftung Warentest. Viele Anleger scheuten den Wechsel zu einer günstigen Bank, obwohl ein Depotwechsel ganz und gar nicht kompliziert sei. Anleger müssten nur den Antrag ausfüllen, so die Warentester. Der Depotwechsel selbst laufe dann „weitgehend ohne Zutun des Anlegers“ und sei „innerhalb Deutschlands grundsätzlich kostenlos“.

Finanztest-Vergleich: Unterschiede je nach Depotmodell bis zu 565 Euro pro Jahr

In einem Depot mit 13 Positionen, 12 Orders pro Jahr (Ordergrößen von 6.000 Euro und 2.500 Euro) und Depotvolumen von 50.000 Euro zahlen Anleger laut Stiftung Warentest bei den zehn günstigsten Filialdepots im Durchschnitt 508,70 Euro pro Jahr. Bei der Kreis­sparkasse Köln errechnen die Warentester sogar Kosten von 612 Euro. Anders bei den Top-10-Internet­depots: Im Schnitt kommen Anleger hier mit 156,90 Euro weg. Aber auch hier ist die Spannbreite groß. So werden Anleger bei der Berliner Volksbank im "Depot aktiv" mit 196 Euro pro Jahr zur Kasse gebeten. Die "Spitzenstellung" habe weiter "der seit Jahren billigste Anbieter", die Onvista Bank inne. Anleger erhalten diese Konditionen im Festpreis-Depot von finanzen.net Brokerage. Finanztest errechnet hier Kosten von lediglich 84 Euro im Jahr. Insgesamt sei die Bank "die günstigste Bank für alle Depotmodelle", so das Finanztest-Urteil in Ausgabe 11/2019.

Unser Tipp: Sparen auch Sie Jahr für Jahr hunderte Euro! Eröffnen Sie jetzt Ihr finanzen.net Brokerage-Depot und und machen Sie sich nie wieder Gedanken um Gebühren!

» Prüfen Sie hier die vielen Vorteile im Festpreisdepot von finanzen.net Brokerage!

Übrigens: Wenn Sie jetzt Ihr Depot bei finanzen.net Brokerage eröffnen, erhalten Sie 50 € Trade­guthaben geschenkt. Sie zahlen somit für 10 Trades keine Orderprovision (Aktion bis 30.11.2019).1 Außerdem schenkt Ihnen finanzen.net einen Gutschein im Wert von 129,- € für den Online-Lehrgang zum "€uro Investor" der €uro Akademie. Hier finden Sie alle Infos zum Gutschein. Wenn Sie zunächst nochmals die Konditionen der größten Onlinebroker vergleichen wollen, nutzen Sie gerne unseren Depot-Vergleich.

Passend zum Thema:

» Die Konditionen im Brokerage-Depot von finanzen.net

» Vergleich: Die Angebot der beliebtesten Onlinebroker in der Übersicht

» Depotübertrag: So einfach wechseln Sie Ihr Depot

1) Das Tradeguthaben gilt nur für Neukunden und ist zeitlich befristet gültig. Bitte beachten Sie die Teilnahme­bedingungen und Voraus­setzungen zur Nutzung der bis 30.11.2019 gültigen Neukunden­aktion. Sie können diese auf www.finanzen-broker.net einsehen.

Bildquellen: kaczor58 / Shutterstock.com