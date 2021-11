Online-Seminar: Aktienmärkte auf Rekordjagd - jetzt noch einsteigen?

Mittlerweile sind insgesamt 12,4 Millionen Menschen in Deutschland an der Börse engagiert - das macht etwa jeden siebten Deutschen zum Aktionär. Aktionäre sind aktuell die großen Gewinner am Kapitalmarkt und leiden nicht unter der Nullzinspolitik der Notenbanken, sondern profitieren unmittelbar davon. Wie auch Sie am Höhenflug der Aktienmärkte teilhaben können und was es nach vorne zu berücksichtigen gilt, erfahren Sie im Online-Seminar am 9. November um 18 Uhr.

Viele Anleger befürchten nun, den richtigen Einstiegszeitpunkt während des vergangenen Jahres verpasst zu haben. Gleichzeitig mehren sich die warnenden Stimmen unter Investoren und Vergleiche zur Dotcomblase Ende der 1990er Jahre werden wach. Lohnt sich der Einstieg in den Aktienmarkt jetzt überhaupt noch? Oder sollte man lieber auf den nächsten Crash warten? Aktienexperte und Lead Portfolio Manager, Christian Schmitt, beantwortet im Online-Seminar am 9. November ab 18 Uhr diese sowie weitere wichtige Fragen und gibt einen exklusiven Ausblick auf die Finanzmärkte.

Viele Marktexperten sehen die langfristige Entwicklung der Aktienkurse positiv - insbesondere der Dienstleistungssektor soll vor einem Boom stehen. Erfahren Sie, wie Sie sich in der aktuellen Marktsituation richtig positionieren können und welche Alternativen es zur Investition in Aktien gibt. Im Rahmen des Webinars besteht auch die Möglichkeit, Ihre eigenen Fragen an den erfahrenen Börsenprofi zu richten. Melden Sie sich jetzt kostenlos zu diesem spannenden Marktausblick an!

Ihr Experte

Der studierte Wirtschaftsmathematiker und CFA-Charterholder Christian Schmitt verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Portfolio Management. Erfahrung sammelte er als Fondsmanager für diverse Aktien- und Mischfonds sowohl bei einer großen deutschen Landesbank, als auch in der Investmentboutique eines mittelständigen Vermögensverwalters, bevor ihn sein Weg im Oktober 2015 zu ETHENEA führte. Dort agiert er als Lead Portfolio Manager des Ethna-DYNAMISCH, dem er seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit widmet. Der Großteil seines eigenen liquiden Vermögens ist im Ethna-DYNAMISCH investiert, so dass er mit Anlegern des Fonds stets authentisch und auf Augenhöhe kommuniziert.

