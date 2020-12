Online-Seminar: Mehr Rendite dank nachhaltigem ETF-Portfolio - mit Tipps vom Experten

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern mittlerweile fest in unserem Alltag verankert: Unternehmen achten darauf, wie sie möglichst nachhaltig Produzieren können, Privathaushalte versuchen Müll zu vermeiden. So kommt es, dass sich Rendite und Umweltschutz nicht mehr ausschließen. Das glauben Sie nicht? Dann melden Sie sich zu unserem neuen Online-Seminar am 15. Dezember an - und erfahren Sie, welche Vorteile ein nachhaltiges Depot Ihnen als Anleger bietet.

Jacob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital, erklärt im Online-Seminar am 15. Dezember live um 18 Uhr, wie sich Anleger durch passive Indexfonds günstig ein breit diversifiziertes Wertpapierdepot aufbauen können. Denn mittlerweile haben Privatanleger die Qual der Wahl, weil immer mehr Banken und Fondsgesellschaften nachhaltige Produkte anbieten. Doch wie erkennen Anleger, ob ein Finanz-Produkt wirklich nachhaltig ist? Das erklärt Ihnen der Börsen-Profi im Online-Seminar.

Außerdem geht Jacob Hetzel darauf ein, warum vor allem ETFs im Hinblick auf ein nachhaltiges Depot so eine große Rolle spielen - und wie Anleger mit all den Abkürzungen wie ESG oder SRI etwas anfangen können, ohne selbst Finanz-Profi zu sein. Denn gerade Privatanleger stehen vor der Herausforderung zu erkennen, ob ein Unternehmen oder Produkt wirklich nachhaltig ist oder nur einen "grünen Stempel" trägt. Wie Anleger damit umgehen können, wird Jacob Hetzel am 15. Dezember im Online-Seminar live um 18 Uhr erklären.

Danach geht er auf die bequemste und kostengünstigste Art ein, wie Anleger in nachhaltige Finanz-Produkte investieren können - die digitale Vermögensverwaltung. Der Experte erklärt im Online-Seminar am 15. Dezember den Teilnehmern, wie ein Robo-Advisor sicherstellt, dass alle ETFs nachhaltig sind - und wie Sie von einer digitalen Vermögensverwaltung profitieren können. Im Anschluss haben die Teilnehmer noch Zeit, Ihre Fragen an den Experten zu richten.

Ihr Experte

Jacob Hetzel ist bei Scalable Capital für den Vertrieb und die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Vor seinem Eintritt bei Scalable Capital im Jahr 2018 war er beim digitalen Vermögensverwalter investify in Luxembourg im Portfoliomanagement tätig. Seine Karriere begann er nach dem Studium an der Ludwigs-Maximilians-Universität bei der Quirin Privatbank.

