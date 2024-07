Online-Seminar: Marktausblick 2024 - Chancen und Risiken im zweiten Halbjahr

Jahresendrally im Visier

Das Jahr 2024 bietet Anlegern zahlreiche Gründe zur Zuversicht. Neugierig auf die Aussichten für das zweite Halbjahr? Dann jetzt für das Online-Seminar am 23. Juli um 18 Uhr anmelden und wertvolle Einblicke gewinnen! Erfahren Sie aus erster Hand, wie sich aktuelle Trends und Entwicklungen auf Ihre Anlageentscheidungen auswirken können.

2024 hat bisher viele Anleger erfreut, insbesondere dank der anhaltenden Wachstumsdynamik im KI-Bereich und der überraschend robusten US-Konjunktur. Die Börsenlandschaft wird in diesem und nächstem Quartal stark von internationalen Faktoren, vor allem der US-Präsidentschaftswahl, beeinflusst. Das Online-Seminar am 23. Juli um 18 Uhr bietet einen Rückblick auf das erste Halbjahr und wagt eine fundierte Prognose für die kommenden Monate.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa sowie die bevorstehenden Wahlen in den USA und Europa werden eingehend analysiert. Das Online-Seminar am 23. Juli beleuchtet, welche Chancen und Risiken sich für Anleger in diesem volatilen Marktumfeld ergeben und wie sich die Expertinnen und Experten von DJE Kapital darauf einstellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um wertvolle Einblicke und Strategien zu gewinnen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Robert Gebert ist seit 2018 bei der DJE Kapital AG für die Weiterentwicklung des Produktangebotes der Online-Vermögensverwaltung, den Ausbau von B2B-Kooperationen sowie weiteren Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG, war er seit 2011 als Sales Manager und Produktspezialist für ETFs bei BlackRock tätig. Seine Karriere begann Gebert 2008 als Index Portfolio Manager bei Barclays Global Investors. Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Information an der Universität Augsburg.