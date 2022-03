Online-Seminar: Vermögensaufbau durch Swing Trading

Swing Trading ist eine Strategie, die auf der einen Seite trendfolgend agiert und damit tendenziell konservativ ist, gleichzeitig aber auch kurzfristige Impulse nutzt und dadurch spekulativ einzuordnen ist. Man könnte Swing Trading als "risikofreudig im Rahmen der Vernunft" bezeichnen, eine Strategie, die rational aufgebaut und erfolgversprechend ist. Wie genau geht man dabei vor?

Im Trading-Seminar am 17. März erläutert Mario Steinrücken, warum Swing Trading eine sehr gute Möglichkeit für einen langfristigen Vermögensaufbau ist. "Denn gerade in der aktuell unsicheren und sehr volatilen Marktphase zeigt sich die Schwäche des Buy & Hold Ansatzes, der von vielen großen Finanz-YouTubern proklamiert wird. Die hier immer wieder entstehenden Durststrecken in fallenden Märkten können durch Swing Trading ausgeglichen und sogar überkompensiert werden", sagt Steinrücken im Vorgespräch.

"Sie werden im Trading-Seminar am 17. März lernen, was Swing Trading überhaupt ist und was es im Kern ausmacht. Außerdem lernen Sie einen 5-Schritte-Prozess kennen, um im Swing Trading erfolgreich zu werden", fügt Mario Steinrücken hinzu. Trader können eine Vielzahl unterschiedlicher Techniken und Strategien des Swing-Tradings einsetzen, um optimale Ergebnisse aus diesem kurzfristigen Trading-Stil zu ziehen.

Ihr Experte

Mario Steinrücken ist Daytrader. Er hat sich auf eine Mischung aus Price Action und Orderflow Trading im E-Mini S&P 500 Futures (ES), Nasdaq 100 Futures (NQ) und Dow Jones Futures (YM) spezialisiert. Seine professionelle Trader Laufbahn startete er 2004 im Aktienhandel der Börse Stuttgart. Später arbeitete er zusammen mit Dirk Müller an der Frankfurter Börse im Aktienhandel. Er besitzt die Xetra- und Eurex Lizenz und war ebenso als Futures Trader bei der Wertpapiereigenhandelsgesellschaft "Gass Capital Markets" in Frankfurt tätig.

