Trading-Webinar: In Nachhaltigkeit investieren mit Krisenschutz durch künstliche Intelligenz

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modewort, Rendite und Umweltschutz schließen sich längst nicht mehr aus. Der Private Alpha AI Sustainable Index ist ein Aktien Portfolio führender globalen Firmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Im Fokus sollen Aktien aus den Bereichen: erneuerbare Energien, Umwelttechnologien, Kreislaufwirtschaft, Transport der Zukunft, nachhaltige Ressourcennutzung stehen.

Im Trading-Webinar am 11. Februar stellt Ihnen Profi Christoph J. Gum sein Wikifolio "Private Alpha AI Sustainable Index" vor und gibt Einblicke in seine Trading-Strategien. Das Zertifikat verfügt zusätzlich über einen systematischen und emotionslosen Absicherungsbaustein durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz für unsichere Zeiten. Der Private Alpha Absicherungsalgorithmus CAESAR überwacht dabei permanent wesentliche Finanzmarktindikatoren. Er reduziert bei steigender Unsicherheit im Markt die Investmentquote des Portfolios. Kurz gesagt, das Wikifolio Zertifikat ermöglicht die volle Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des Aktienmarktes, bietet aber gleichzeitig auch zusätzlichen Schutz bei Marktkorrekturen.

Geschäftsführer Christoph Gum vermittelt Ihnen im Trading-Webinar am 11. Februar um 18 Uhr einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Live-Veranstaltung:

Welchen Mehrwert liefern schnelle Datenauswertungen der führenden Notenbanken unter der Annahme der Modern Money Theory?

Wie lassen sich in diesem Umfeld mittels "Machine Learning" Kapitalmarktprognosen effizient verbessern?

Welche Branchen und Einzeltitel profitieren vom Wandel der Weltwirtschaft in einem nachhaltigen Wirtschaftskreislauf?

Profitieren Sie von Sachverstand und Erfahrung des Profis, der sein anspruchsvolles Anlagekonzept auch in einem eigens aufgelegten Wikifolio Zertifikat praktisch umsetzt. Erleben Sie mit ihm die spannende neue digitale Welt und erfahren Sie,

Beim Trading-Seminar am 11. Februar wird auch Wikifolio-Kundenbetreuer René Kötting dabei sein. Er gibt Ihnen als Teilnehmer der Veranstaltung unter anderem Tipps, wie Sie grundsätzlich von erfolgreichen Tradern wie Gerd Häcker profitieren können. "Webinar-Teilnehmer können sich gern im Vorfeld der Veranstaltung auf Wikifolio registrieren und bereits einen Blick auf das Wikifolio "Private Alpha AI Sustainable Index" von Christoph Gum werfen", sagte René Kötting mit Blick auf das Live-Event am 11. Februar um 18 Uhr.

Ihre Experten im Trading-Webinar

Christoph J. Gum ist Mitgründer und CEO der Private Alpha Switzerland AG und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung bei internationalen Grossbanken im Private Banking sowie Tech-Startups. Zuletzt arbeitete er drei Jahre in Wien als Private Banking COO einer Schweizer Grossbank. Private Alpha entwickelte CAESAR, eine auf Künstliche Intelligenz (KI)-basierte Marktrisikoüberwachung. CAESAR ist ein KI-Plattform, das ein Team von 500 Finanzmarktanalysten imitiert, die rund um die Uhr arbeiten und täglich Millionen von Datenpunkten analysieren und vergleichen. Diese Technologie kommt in der Portfoliosteuerung in allen Zertifikaten von Wikifolio/Lang und Schwarz AG zum Einsatz.

René Kötting absolvierte nach seinem Abitur ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Osnabrück mit dem Schwerpunkt Finanzmärkte . Seit 2015 ist er Teammitglied bei wikifolio.com und unterstützte zunächst den Customer Support. Zwischen 2017 und 2019 absolvierte er ein berufsbegleitendes Master-Studium in Executive Management. Derzeit ist er bei wikifolio.com im Client Relationship. Manager tätig

