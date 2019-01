Konsequent passiv: So verhalten sich ETF-Profis in schwierigen Börsenzeiten

Kommt Ihnen folgendes Szenario bekannt vor? Gerade als Sie aus dem Markt ausgestiegen sind, steigen die Aktienkurse wieder. Ihr Bauchgefühl war in diesem Fall kein guter Ratgeber.

Im finanzen.net-Webinar am Dienstag blickt Marcus Halter, Spezialist für Finanzportfolioverwaltung, mit Ihnen hinter die Kulissen von Fintego, einem der ersten Robo-Advisor in Deutschland. Er verrät Ihnen, wie Sie Ihre Geldanlage jetzt optimal aufstellen und welche Stärken ETFs insbesondere in unruhigen Börsenphasen gegenüber aktiv gemanagten Fonds haben.

» Hier kostenlos zum Webinar mit ETF-Profi Marcus Halter anmelden!

"Passive Anlagestrategien mit ETFs sind deutlich günstiger als aktive Investments", so Marcus Halter im Vorgespräch. "Sie spielen deshalb gerade beim langfristigen Vermögensaufbau ihre Stärken aus. Im Webinar zeige ich Ihnen unter anderem, nach welchen Kriterien wir bei Fintego ETFs auswählen."

Darüber hinaus erklärt Marcus Halter, wie Sie mit passiven Geldanlagen am besten Rendite erzielen. Melden Sie sich jetzt zu dieser Live-Veranstaltung an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone daran teil - wie immer kostenlos.

» Jetzt kostenlos zum ETF-Webinar anmelden und live dabei sein!

Ihr Experte

Marcus Halter ist seit Juli 2016 bei der ebase in der Finanzportfolioverwaltung tätig und verantwortlich für die Verwaltung der Managed Depots. Dazu gehört auch die digitale Vermögensverwaltung fintego, die mit ihrem Marktstart im Jahr 2014 zu den Pionieren im deutschen Robo-Advisor-Markt zählt. Herr Halter arbeitet seit 14 Jahren in der Investmentfondsbranche und war vor der ebase viele Jahre im Produktmanagement für Investmentfonds bei großen europäischen Finanzhäusern tätig. Er ist Diplom-Betriebswirt (FH), Certified Financial Planner (CFP®) und European Financial Advisor® (EFA).

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Horoscope / Shutterstock.com