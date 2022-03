Seminarreihe Trading (Teil 3): Strategie, Tools, Broker - der Werkzeugkasten für erfolgreiche Trader

» Hier zur praxisnahen Seminarreihe anmelden und von Trading-Profis lernen!

Was braucht ein Trader, um erfolgreich zu sein? Diese Frage beantwortet Trading-Coach Rene Berteit im Trading-Seminar am 16. März. In seinem praxisnahen Live-Vortrag stellt der technische Analyst seinen Trading-Werkzeugkasten Schritt für Schritt vor.

"In diesem Online-Seminar geht es um die wichtigsten Werkzeuge für erfolgreiche Trader", kündigte Rene Berteit im Vorgespräch an. "Wir schauen uns genau an, was man als Trader wissen muss, um an der Börse erfolgreich zu agieren." Der Trading-Profi lässt Sie am 16. März ab 18 Uhr an seinem Know-how teilhaben - melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Live-Event an!

» Jetzt kostenfrei anmelden und mehr über die wichtigsten Trading-Tools erfahren!

Rene Berteit beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit den Finanzmärkten und dem Trading von Aktien, Währungen, Rohstoffen und den wichtigsten Indizes. Anhand konkreter Beispiele zeigt Ihnen der Trading-Coach, wie Sie eine Strategie für sich finden, welche Tools Sie benötigen und wie Sie den richtigen Broker auswählen.

Das Online-Seminar mit Rene Berteit ist Teil 3 der neuen Trading-Reihe bei finanzen.net - melden Sie sich jetzt auch für die anderen Veranstaltungen an, die regelmäßig mittwochs um 18 Uhr stattfinden:

» Hier klicken und kostenfrei geldwerte Trading-Tipps erhalten!

Ihr Experte im Trading-Seminar

Rene Berteit beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit den Finanzmärkten und dem Trading von Aktien, Währungen, Rohstoffen und den wichtigsten Indizes. Jede freie Minute setzt er sich seitdem mit Märkten und Strategien auseinander. So sammelte er ein breites Know-how, sein Spezialgebiet: der kurzfristige Handel, das so genannte Daytrading - von Dow Jones, DAX und dem Währungspaar Euro/US-Dollar.

Bildquellen: whiteMocca / Shutterstock.com