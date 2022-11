Online-Seminar: So schlagen Sie die Inflation - Diese Konsequenzen ergeben sich jetzt für Ihr Portfolio!

Bereits die Corona-Pandemie machte sich stark an der Börse bemerkbar. Die darauf folgende Erholung fiel jedoch kürzer aus als erhofft: Mit dem Krieg in der Ukraine und den steigenden Energiepreisen folgt direkt die nächste Krise. Die Konsequenz? In Deutschland herrscht die höchste Inflation seit über 70 Jahren.

Umso verständlicher, dass viele Anleger nun verunsichert sind. Es stellt sich die Frage: Abwarten und die Krise aussitzen oder investieren? Und noch wichtiger: Welche Assets lohnen sich jetzt überhaupt? Im Online-Seminar am 17. November zeigt Ihnen der Börsenexperte Michael Blümke, welche Chancen die derzeitige Situation bietet und welche Risiken es zu beachten gibt.

Der Experte beleuchtet im Online-Seminar die derzeitigen Umstände aus verschiedenen Blickwinkeln. Welche Konsequenzen ergeben sich für verschiedene Assetklassen? Mithilfe seiner Schlussfolgerungen gibt er Ihnen Tipps für Ihre Portfoliokonstruktion. Er zeigt Ihnen als Anleger, wie Sie sich positionieren können, um das Börsenjahr 2022 erfolgreich abzuschließen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Michael Blümke studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in München und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche. Seit 2018 ist er Senior Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors. Michael Blümke ist als einer der Lead Portfolio Manager für die Aktienallokation des Ethna-AKTIV Fonds verantwortlich.

