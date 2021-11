Fibonacci Cluster - wo der Markt wirklich dreht

Die Fibonaccis gehören mit Sicherheit zu den professionellen Tools in der Charttechnik, dennoch tun sich viele Anwender schwer, denn die Aussagen dieser Marken werden oft fehlinterpretiert. Oft werden einzelnen Levels zu viel Bedeutung geschenkt, während die wirklich relevanten Marken nicht besonders auffallen. Doch was sind die wirklich relevanten Marken und wie findet man diese? Und noch viel wichtiger: wie geht man als aktiver Marktteilnehmer mit ihnen um?

Rüdiger Born, institutioneller Händler und seit fast 30 Jahren aktiv am Markt zeigte im Trading-Seminar, wie man dieses wertvolle Hilfsmittel richtig einsetzt und noch viel mehr rausholt, als die meisten Akteure das erahnen. Dabei blieb er nicht bei der bloßen Theorie, sondern zeigte die Anwendung und seine Schlussfolgerungen gleich praxisnah am aktuellen Chart.

Die auf der Fibonacci-Zahlenreihe basierenden Werkzeuge zeigen häufig eine verblüffende Treffergenauigkeit bei den errechneten Kursniveaus und werden von vielen für verschiedene Zwecke gerne verwendet. Im Seminar zeigte Ihnen Rüdiger Born, wie Sie Fibonacci Cluster für Ihr Trading nutzen können und welche Chancen sich daraus ergeben.

Rüdiger Born ist Diplom-Kaufmann und geschäftsführender Gesellschafter von BORN Traders und Mitgründer sowie Head of Trading der BORN STAHLBERG & Partner, seiner Vermögensverwaltung in der Schweiz. Er ist bereits seit Anfang der 90er Jahre im Wertpapierhandel tätig und handelt erfolgreich an den internationalen Börsen. Regelmäßig ist Rüdiger Born international im Fernsehen und Internet als Handels- und Marktexperte zu sehen. Zudem engagiert er sich in Seminaren und Coachings für private Trader.

