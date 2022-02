Online-Seminar: Nachhaltige ETFs - in die Zukunft investieren

Nachhaltig investieren bedeutet keinesfalls ein Verzicht auf Rendite - ganz im Gegenteil: Der Markt nachhaltiger Investments ist mittlerweile milliardenschwer und wächst dynamisch. ESG-Indizes haben zum Teil sogar eine bessere Wertentwicklung als Vergleichsindizes. Vor allem in volatilen Phasen sind sie weniger anfällig für Kursverluste. Wie Anleger mit nachhaltigen ETFs Renditechancen nutzen und gleichzeitig Gutes bewirken können, haben Sie in unserem Online-Seminar erfahren. Zudem haben Sie erfahren, welche Chancen nachhaltige Investments eröffnen und worauf Sie bei der Wahl des passenden ETFs unbedingt achten sollten.

Nachhaltige Investments werden von den sogenannten ESG-Kriterien ausgezeichnet. Neben finanziellen Faktoren werden auch Aspekte, die auf die Umwelt (Environment), Soziales (Social) und eine gute Unternehmensführung (Governance) abzielen, berücksichtigt. Im Online-Seminar verrieten Ihnen Johanna Göckel und Frederike Bauer, wie Sie sich chancenreiche und zugleich nachhaltige Investments in Ihr Depot holen.

Xtrackers, der ETF-Anbieter der DWS, hat gemeinsam mit dem Indexanbieter MSCI eine ETF-Produktfamilie entwickelt, die ESG-Kriterien auf bekannte MSCI Indizes anwendet. MSCI filtert und gewichtet die Unternehmen nach objektiv feststellbaren Nachhaltigkeitsmerkmalen und CO₂-Fußabdruck. Im Online-Seminar wurde Ihnen gezeigt, wie Sie als Anleger breit gestreut und flexibel in Unternehmen investieren können, die nachhaltig und klimafreundlich agieren!

Wie die Konstruktion nachhaltiger ETFs genau funktioniert und wie ein Investment in Xtrackers ESG ETFs den CO₂-Fußabdruck signifikant verringern kann, haben Sie im Online-Seminar mit Johanna Göckel und Frederike Bauer von der DWS erfahren.

Ihre Expertinnen

betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Robo-Advisor sowie Vermögensverwalter. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Johanna hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Frederike Bauer ist im Passive Products Team tätig und arbeitet im Rahmen der ETF-Auflegung an der Entwicklung neuer Indizes. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert und hält einen Master of Science in Financial Economics von der Universität Maastricht.

