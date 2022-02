Online-Seminar: Pharma-Boom - so profitieren Anleger von aussichtsreichen Healthcare-Trends

Der Gesund­heits­markt gilt als Mega­trend: Laut einer Studie der Unter­neh­mens­­beratung Roland Berger wächst allein der digitale Gesund­­heits­­markt im Schnitt um 21 Prozent pro Jahr. Vor allem durch die Corona-Krise und die Entwicklung der verschiedenen Impfstoffe ist die Pharma- und Biotechbranche immer mehr in den Fokus der Anleger gerückt. Für Sie als Anleger bietet dies enormes Potenzial.

Wie Sie an dieser Ent­wick­lung am besten partizipieren, haben Ihnen Hendrik Lofruthe von Apo Asset und Thomas Vorlicky von Medical Strategy im Online-Seminar verraten.

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Anlageexperte und Portfoliomanager Hendrik Lofruthe führte Ihnen vor, wie Sie mit dem Megatrend Gesundheit das Chance-Risiko-Profil Ihres Portfolios optimieren können. "Ich zeige im Detail auf, wie Sie ganz einfach in besonders aussichtsreiche Unternehmen investieren und so ganz nebenbei die konjunkturzyklische Abhängigkeit Ihres Portfolios minimieren können." Sie durften sich auch auf einen Einblick in den digitalen Gesundheitsmarkt freuen.

Thomas Vorlicky, Sales Manager von Medical Strategy, zeigte Ihnen ausführlich, was innovative Biotech-Unternehmen leisten und gab Ihnen darüber hinaus ein konkretes Bild der aktuellen Marktlage und deren historische Chance in diesem Zukunftsmarkt. "Im Online-Seminar stelle ich unter anderem die Innovationsmotoren der Biopharma-Branche vor", kündigte Thomas Vorlicky im Vorgespräch an.

Ihre Experten im Webinar

Hendrik Lofruthe ist seit 2015 Portfolio Manager Healthcare der Apo Asset GmbH. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und dem BWL-Studium startete er seine Karriere 2011 als Aktienanalyst Healthcare bei HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Thomas Vorlicky ist seit 2020 Sales Manager bei Medical Strategy GmbH. Nach seinem BWL-Studium startete er seine Karriere in diversen Positionen innerhalb der HypoVereinsbank.

