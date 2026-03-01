Webinar: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon

Live-Mitschnitt

Strategien kennt fast jeder - konstante Ergebnisse nur wenige. Das Webinar hat gezeigt, warum System, Struktur und Denkweise über nachhaltigen Trading-Erfolg entscheiden.

Strategien allein machen noch keinen erfolgreichen Trader. Das ist eine unbequeme Wahrheit. Viele Börsianer kennen Setups, Indikatoren und Marktmodelle - und dennoch bleibt die Performance unkonstant. Das Webinar für Trading-Enthusiasten rückte den Fokus dorthin, wo nachhaltiger Erfolg tatsächlich entsteht: auf Struktur, Entscheidungsprozesse und ein belastbares System.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

In der Theorie klingt Trading einfach, doch die Realität sieht anders aus. Wir befinden uns in einem Marktumfeld mit extremer Indexkonzentration und einer Volatilität, die viele Marktteilnehmer überfordert. Wer ohne klaren Plan agiert, wird vom Markt aussortiert. Erfolg an der Börse ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Disziplin und einem reproduzierbaren Prozess. Den Unterschied zwischen "Zocken" und einem seriösen Börsengeschäft macht nicht die Strategie allein, sondern das System dahinter.

Es gibt einen Grund, warum viele technisch versierte Trader keine Konstanz erreichen: Sie jagen dem nächsten "perfekten" Setup hinterher, anstatt eine Routine zu etablieren. Im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene wurde aufgezeigt, wie Trading von Zufall auf echte Planbarkeit umgestellt wird.

Diese Veranstaltung wurde Dir präsentiert von WH SelfInvest

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte

Birger Schäfermeier ist Trader seit über 36 Jahren und Gründer der European Trading Academy AG (tradAc). Er hat jede Marktphase erlebt - Euphorie, Crashs, Trends, Seitwärtsmärkte - und vor allem eines erkannt: Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht durch Talent oder einzelne Strategien, sondern durch ein klares, wiederholbares System. Mit tradAc bildet er Trader strukturiert aus - mit einem klar definierten Tradingprozess, festen Regeln und professioneller Begleitung.