Webinar: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse

Maximiere Deine Rendite für den Jahresendrally und starte solide ins neue Jahr. Das Webinar hat Dir exklusive Einblicke in spannende Trends für den Börsenwinter geboten.

Kennst Du das alte Börsensprichwort: "The trend is your friend"? Genau auf dieser Annahme baut die gewinnreiche Momentum-Strategie auf! Zahlreiche Studien beweisen: Hat sich ein starker Trend nach oben oder auch nach unten etabliert, setzt er sich weiter in die gleiche Richtung fort und sorgt für eine Überperformance gegenüber anderen Aktien. Und diese Überperformance schlägt sich dann positiv in Deinem Depot nieder.

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Doch was macht den Erfolg der Momentum-Strategie aus? Indem auf bereits etablierte Trends gesetzt wird, profitieren Anleger von der Dynamik des Marktes und dessen starken Kursbewegungen. Studien zeigen, dass sich starke Trends aus der Vergangenheit (Momentum) meist in der Zukunft fortsetzen, und zwar sowohl aufwärts als auch abwärts. Die Psychologie des Marktes spielt hierbei eine entscheidende Rolle, denn Anleger neigen dazu, bereits erfolgreichen Vermögenswerten zu folgen. Um diese Strategien besser zu verstehen, bot das Webinar tiefere Einblicke.

Momentum-Aktien an sich sind schon sehr lukrativ, doch mit Hebel-Investments auf Momentum-Aktien kann der Gewinn-Turbo eingelegt und die Renditen verdreifacht werden. Ein beeindruckendes Beispiel: Während die Meta-Aktie bis Ende 2023 eine Performance von +202 Prozent erzielte, erreichte ein entsprechender Optionsschein eine Rendite von +690 Prozent. Aus 1.000 Euro wären in einem Jahr unglaubliche 7.900 Euro geworden. Diese Strategien und weitere lukrative Kriterien für Ihren Rendite-Erfolg wurden im Webinar ausführlich vorgestellt.

Deine Experten im Webinar

Jürgen Schmitt: Aktien-Analyst / Börsen-Experte / Herausgeber - Seit 30 Jahren ist Jürgen Schmitt Chef-Analyst erfolgreicher Börsen-Publikationen und gefragter Börsen-Experte u.a. für die BILD und den Nachrichtensender WELT. Seine Zuschauer, Klienten und Leser schätzen vor allem sein hervorragendes Gespür für Stimmungen und Markttrends. Mit der Online-Plattform aktienlust hat Jürgen Schmitt sich seinen persönlichen Traum verwirklicht: Anleger durch unterhaltsame Videos rund um die Aktienmärkte mit der aktienlust zu begeistern.

Cliff Michel: Aktien-Analyst / Derivate-Experte - Cliff Michel ist der Spezialist, wenn es um spekulativere Investments und Hebelprodukte geht. Er ist immer auf der Suche nach Wachstums-Aktien mit Vervielfachungs-Potenzial, nach Unternehmen mit den besten Geschäftsmodellen weltweit, die ihren Aktienkurs vielfach verdoppeln, wenn nicht gar vervielfachen.