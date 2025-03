Live-Mitschnitt

Webinar: Vergessen Sie Buy & Hold - es geht besser!

20.03.25 20:04 Uhr

Buy & Hold ist nicht alternativlos. Doch viele Anleger verharren in dieser Strategie, obwohl es clevere Wege gibt, aktiver und erfolgreicher zu traden. Im Webinar haben Sie vom erfahrenen Trader Michael Hinterleitner erfahren, warum "Buy & Hope" oft nicht hält, was es verspricht, und wie Sie mit entspanntem Feierabend-Trading Ihr Depot gezielt in Schwung bringen.

Mit klaren Regeln und reproduzierbaren Strategien gelingt es, Marktschwankungen gezielt zu nutzen, statt sie einfach auszusitzen. Das Webinar zeigte, wie Sie mit wenig Zeitaufwand gezielt Chancen ergreifen und dabei das Risiko im Griff behalten. So wird Trading zu einer flexiblen und durchdachten Alternative zur passiven Anlage. Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen! In diesem aufschlussreichen Trading-Seminar haben Sie gelernt, wie Sie mit entspanntem Feierabend-Trading Ihr Depot in Schwung bringen können. Entdecken Sie in der Aufzeichnung klare Regeln und reproduzierbare Strategien, die Ihnen helfen, Buy & Hold hinter sich zu lassen und Ihre Anlageergebnisse zu optimieren. Steigen Sie aus der Warteschleife und entdecken Sie neue Möglichkeiten für Ihre Geldanlage. Lernen Sie, wie Sie Ihr Depot aktiv gestalten, statt es dem Markt zu überlassen. Dieses Webinar wird Ihnen präsentiert von WH Selfinvest Ihr Experte im Webinar Michael Hinterleitner lebt seit 23 Jahren von Trading und teilt gerne seine Erfahrungen. Das Thema Börse & Trading fasziniert Michael bereits seit der Jugend. Mittlerweile ist er Spezialist für stressfreie Strategien für Berufstätige, also für Analyse und Orderaufgabe außerhalb der Handelszeiten. Er bezeichnet sich selbst auch gerne als fauler Trader. Seine Erfahrung und Tipps gibt er weiter via Newsletter und in kleinen Gruppentrainings.

