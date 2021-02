Experten-Seminar: Charttechnisch gut, fundamental schlecht? Ein Blick auf die aktuelle Börsensituation

Es mag seltsam klingen, doch aktuell ist viel Geld unterwegs. Auch wenn die Not vieler Menschen derzeit groß ist und viele kleine sowie mittlere Unternehmen auch Gefahr laufen, an dieser Situation zugrunde zu gehen: Wenn man einen Blick darauf wirft, wie viel Geld seit Anfang 2020 auf Knopfdruck erzeugt wurde, kommt man nicht umhin, von einer Geldschwemme zu sprechen. Anleger fragen sich nun, wie sie die aktuelle Situation am besten einschätzen können.

Welche Analyse ist die bessere? In einer einmaligen Runde treffen sich die Chartexperten Harald Weygand und Rüdiger Born mit dem beliebten Fundamentalanalyst Egmond Haidt zum Schlagabtausch im Seminar am 25. Februar. Unterstützt und moderiert von Volker Meinel von BNP Paribas werden die Experten auf die Ausschläge spannender US-Tech-Aktien eingehen und deren Nachhaltigkeit auf die Prüfwaage legen. Darüber hinaus gibt es einen kritischen Blick auf Zinsen, Währungen und auch auf Bitcoin.

Das Jahr begann mit Rekordläufen: DAX 14.000, Dow 31.000, Nasdaq 13.000! Der Bitcoin erreichte mit der 50.000er Marke ebenfalls ein historisches Hoch. Wie hoch soll es an den Börsen noch gehen? Trotz der weiter anhaltenden Corona-Situation sind die Anleger in Hochstimmung. Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Experten-Seminar am 25. Februar an und profitieren sie vom Profi-Wissen des Experten - selbstverständlich kostenlos!

Ihr Experte im Online-Seminar

Egmond Haidt begann nach seiner Bankausbildung und dem BWL-Studium im Jahr 2000 als Redakteur bei BÖRSE ONLINE. Seit dem Verkauf von BÖRSE ONLINE an den Finanzen Verlag im Januar 2013 arbeitet Egmond als freier Finanzjournalist und schreibt über Themen wie Wirtschaft, Aktien, Währungen, Rohstoffe und Edelmetalle. Seit der 2008er-Schuldenkrise beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Gold.

Rüdiger Born ist Diplom-Kaufmann und geschäftsführender Gesellschafter von BORN Traders und Mitgründer sowie Head of Trading der BORN STAHLBERG & Partner, seiner Vermögensverwaltung in der Schweiz. Er ist bereits seit Anfang der 90er Jahre im Wertpapierhandel tätig und handelt erfolgreich an den internationalen Börsen. Regelmäßig ist Rüdiger Born international im Fernsehen und Internet als Handels- und Marktexperte zu sehen. Zudem engagiert er sich in Seminaren und Coachings für private Trader.

Harald Weygand ist seit Jahren als leidenschaftlicher Trader an der Börse aktiv und bei privaten Tradern sehr beliebt. Seine Erfahrung, sein Charme und seine klare Meinung zum Markt machen Weygand bei Anlegern populär. Viele kennen den Münchner, Mitgründer von Börse Go, aus seinen TV-Interviews und seinen Trading-Seminaren.

Volker Meinel ist seit etwa 25 Jahren im Zertifikategeschäft in Deutschland tätig. Der Publizist ist seit 2011 bei BNP Paribas und war zuvor neun Jahre beim damaligen Marktführer Deutschen Bank für alle nationalen und internationalen Publikationen verantwortlich. Davor war Meinel drei Jahre für die Direkt Anlage Bank in München beim Aufbau des Direktbankgeschäftes in Deutschland tätig. Nach Diplom-Studium in Köln, freier Journalistentätigkeit bundesweit, arbeitete er zwei Jahre für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in Düsseldorf und für den Finanzen-Verlag in München. Seit 2007 trägt Meinel den Titel Certified Financial Manager von der DVFA.

