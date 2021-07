Online-Seminar: Corona geht und Inflation kommt - sind die Aktienmärkte in Gefahr?

» Hier klicken und erfahren, wie Sie sich vor der Inflation schützen können!

Börsen fürchten Inflation wie der Teufel das Weihwasser. Kein Wunder, wenn früher die Preise wegen Erholungen der Konjunktur stiegen, brachten stabilitätsharte Zinshaken der Notenbanken die Aktienmärkte regelmäßig auf die Bretter.

Und heute? Müsste ein Aktien-K.O. nach Ende der langen Inflationsdiät bzw. beispiellosen Völlerei von Fed, EZB und Co. nicht besonders verheerend ausfallen? Doch wie gefährlich können diese klassischen Börsenregeln noch sein, wenn alte Stabilitätsnormen immer weniger als schlagende Argumente dienen und Notenbanken immer mehr Zusatzaufgaben zu erfüllen haben? Melden Sie sich jetzt kostenlos zu diesem exklusiven Online-Seminar am 15. Juli an - es lohnt sich!

» Hier klicken und unverbindlich zur Marktanalyse mit Robert Halver anmelden!

Wie Sie Ihr Kapital vor diesen Gefahren schützen können und welche Produkte dafür geeignet sind, erfahren Sie im Online-Seminar am 15. Juli Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank.

Melden Sie jetzt kostenlos an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone an dieser Live-Veranstaltung teil!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte

Robert Halver verfügt über langjährige Erfahrung als Börsenkommentator und ist durch regelmäßige Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen sowie Fachpublikationen und als Kolumnist einem breiten Anlegerpublikum bekannt. Bei Vorträgen kommen seine Markenzeichen Meinungsstärke, klare Worte und bildhafte, unterhaltsame Sprache nicht zu kurz. In seine Markteinschätzung bindet er stets die Perspektiven der politischen Großwetterlage ein, die mittlerweile zu einem entscheidenden Einflussfaktor geworden sind. Dabei bürstet er auch gerne gegen den Strich.

Bildquellen: nito / Shutterstock.com