Um 18 Uhr live mit Lars Erichsen: Geht die Rallye weiter? Dann steigen DIESE Aktien!

Heute im Fokus

Trumps Zoll schiebt Kupferpreis in den USA an. Anleger bei Plug Power-Aktie mit großer Hoffnung - aber begrenztes Analystenvertrauen. Volatus-Aerospace: Kapitalerhöhung zur Expansion im Verteidigungssektor. Tesla vor Fristablauf: Anleger rätseln über nächste Aktionärsversammlung. Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. mit KI-Offensive: RENK treibt autonome Militärtechnik voran. BYD schließt Aktienprogramm 2025 ab.